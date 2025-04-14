На государственных дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

С понедельника, 14 апреля, департамент транспорта начал повышать максимально допустимую скорость на государственных дорогах с раздельными направлениями движения, пишет Rus.ERR.
Нынешней весной скорость будет увеличена на участках дорог общей протяженностью 498,8 км.
Максимальная скорость будет повышена до 110 км/ч или 120 км/ч на четырехполосных шоссе с раздельными полосами движения, в то время как на двухполосных дорогах ограничение скорости останется на уровне 90 км/ч, а на дорогах 2+1 - 100 км/ч.
Также в некоторых местах будут введены различные максимальные ограничения скорости в светлое и темное время суток.
Например, на шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа на участке Куйвайыэ–Мяо разрешено движение со скоростью до 120 км/ч только в светлое время суток при хороших дорожных условиях, а в темное время суток максимальная разрешенная скорость будет составлять 110 км/ч.