Нарушение правил привело к ДТП: один человек госпитализирован

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen при совершении поворота не уступил дорогу автомобилю Mercedes, двигавшемуся по главной дороге. Оба водителя находились в трезвом состоянии и имели действующие водительские удостоверения.

Находившихся в автомобилях троих человек осмотрели сотрудники скорой помощи; один из них был доставлен в больницу для прохождения дополнительного медицинского обследования.