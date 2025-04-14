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Нарушение правил привело к ДТП: один человек госпитализирован

Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

В понедельник, 14 апреля, около шести часов вечера в Тарту на улице Пикк столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen при совершении поворота не уступил дорогу автомобилю Mercedes, двигавшемуся по главной дороге. Оба водителя находились в трезвом состоянии и имели действующие водительские удостоверения.

Находившихся в автомобилях троих человек осмотрели сотрудники скорой помощи; один из них был доставлен в больницу для прохождения дополнительного медицинского обследования.

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