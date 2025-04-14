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Трамп: Путин − виноватый номер один в войне

BBC
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: KEVIN LAMARQUE

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь вернулся к вопросу, кто виноват в войне в Украине, пишет Би-би-си.

В посте в соцсети Truth Social он ранее возложил ответственность за начало войны на экс-президента США Джо Байдена и на президента Украины Владимира Зеленского.

Во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля, Трамп сказал, что в войне виноваты три человека.

«Миллионы человек погибли по вине троих человек - скажем, Путин - первый, второй - Байден, который вообще не понимал, что происходит, и Зеленский».

«Если бы Байден был компетентным, и если бы Зеленский был компетентным, а я не знаю, был ли он… Нельзя было допускать войны. Байден мог это остановить и Зеленский мог это остановить, а Путин никогда не должен был этого начинать», - добавил Трамп.

BBC
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