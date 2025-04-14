Трамп: Путин − виноватый номер один в войне

В посте в соцсети Truth Social он ранее возложил ответственность за начало войны на экс-президента США Джо Байдена и на президента Украины Владимира Зеленского.

Во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля, Трамп сказал, что в войне виноваты три человека.

«Миллионы человек погибли по вине троих человек - скажем, Путин - первый, второй - Байден, который вообще не понимал, что происходит, и Зеленский».