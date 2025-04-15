В Viimsi SPA чуть не утонул маленький ребенок: он был доставлен в больницу

По информации пресс-секретаря скорой помощи Кристель Еремеев, вызов поступил в 14:06, и уже в 14:09 бригада прибыла на место происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу в 14:43.

Поскольку в настоящее время по факту инцидента ведется расследование, детали происшествия не разглашаются.

По словам руководителя Viimsi Spa Айники Сюльд, вчера в спа-центре произошел инцидент, когда двухлетний ребенок остался без присмотра родителей в зоне для малышей.

«Несчастный случай произошел, когда ребенок самостоятельно выбрался из зоны для малышей и упал в большой бассейн, после чего ему понадобилась реанимация. Реанимацию начал один из посетителей, а затем ее продолжили наши спасатели», - сказала она.