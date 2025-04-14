Эстония обещает AirBaltic политическую поддержку, но не деньги

Это обращение последовало вскоре после внезапного увольнения главы компании Мартина Гаусса, при этом официальный Рига подчёркивает, что прежний бизнес-план и планы по выходу на IPO остаются в силе, несмотря на сложную рыночную ситуацию.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Атис Швинка считают, что AirBaltic - это региональный проект, и было бы справедливо, если бы все страны Балтии участвовали в его развитии, будь то через правительственные структуры, аэропорты или частных инвесторов.

В то же время правительства Эстонии и Литвы выражают скептицизм в отношении вложений: премьер-министр Эстонии Кристьен Михал выразил лишь политическую поддержку, а глава литовского Минтранса прямо заявил, что не сможет объяснить жителям страны необходимость подобных трат.