Эстония обещает AirBaltic политическую поддержку, но не деньги

Правительство Латвии призвало Эстонию и Литву принять участие в развитии авиакомпании AirBaltic, предложив им рассмотреть возможность инвестирования или иного институционального сотрудничества, пишет Rus.ERR.
Это обращение последовало вскоре после внезапного увольнения главы компании Мартина Гаусса, при этом официальный Рига подчёркивает, что прежний бизнес-план и планы по выходу на IPO остаются в силе, несмотря на сложную рыночную ситуацию.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Атис Швинка считают, что AirBaltic - это региональный проект, и было бы справедливо, если бы все страны Балтии участвовали в его развитии, будь то через правительственные структуры, аэропорты или частных инвесторов.
В то же время правительства Эстонии и Литвы выражают скептицизм в отношении вложений: премьер-министр Эстонии Кристьен Михал выразил лишь политическую поддержку, а глава литовского Минтранса прямо заявил, что не сможет объяснить жителям страны необходимость подобных трат.
Несмотря на разногласия, Латвия продолжает искать новые пути развития AirBaltic и ожидает от Министерства сообщения конкретного плана укрепления позиций авиакомпании в регионе.