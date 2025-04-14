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Полиция разыскивает 86-летнего Леонида, пропавшего в Ласнамяэ

Фото статьи
Фото: Postimees

Сегодня около 20:00 Леонид ушел из своего дома в районе Ласнамяэ. При себе у него нет телефона и ключей. Родственники самостоятельно осмотрели окрестности, но найти его не удалось.

Леонид ростом около 175 сантиметров. У него худощавое телосложение и седые волосы. Он носит очки. На нем были надеты пиджак и джинсы. Передвигается с трудом и может испытывать трудности с ориентацией в пространстве.

Не исключено, что он сел на автобус неподалеку от дома и сейчас может находиться в другом районе Таллинна.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Леонида, просят немедленно позвонить в Центр тревоги по номеру 112.

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