ЕС приостановил принятие ответных мер на пошлины США

«Европейский Союз приостановил меры, принятые в ответ на необоснованные торговые тарифы США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США», - говорится в пресс-релизе, обнародованном Еврокомиссией в понедельник, 14 апреля.

Указывается, что пауза в принятии ответных мер ЕС, о которой объявила на прошла неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, вступит в силу с 15 апреля.