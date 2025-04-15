ЕС приостановил принятие ответных мер на пошлины США

После того как США отстрочили для ЕС так называемые взаимные пошлины, Евросоюз объявил о паузе для ответных мер по пошлинам на продукцию США.
«Европейский Союз приостановил меры, принятые в ответ на необоснованные торговые тарифы США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США», - говорится в пресс-релизе, обнародованном Еврокомиссией в понедельник, 14 апреля.
Указывается, что пауза в принятии ответных мер ЕС, о которой объявила на прошла неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, вступит в силу с 15 апреля.
«Это решение, ставящее на паузу сроком до 90 дней планируемые ответные меры ЕС, принимаемые в связи с тарифами США на импортируемые из ЕС сталь и алюминий, было принято в ответ на отсрочку США на 90 дней их так называемых взаимных тарифов», - подчеркивается в документе. Уточняется, что в общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму 21 млрд евро.