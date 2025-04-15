АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Они убивают в Вербное воскресенье, но православная церковь в Москве молчит

Российская армия нанесла 13 апреля, в Вербное воскресенье, жестокий удар по Сумам. Андрей Кузичкин пишет, что патриарх Кирилл точно не осудит применение оружия, которое сам же благословляет, но вот Синод Эстонской православной христианской церкви вполне мог бы обратиться к нему с просьбой молиться о мире, а не о «победе».
Удар по Сумам в праздник Входа Господня в Иерусалим, в светлое Вербное воскресенье лишь подтвердил безбожный характер путинской власти. Кощунство и святотатство политики Кремля - это догма.
Убийство десятков людей - женщин, детей, стариков и военных в дни христианского Великого поста и в канун Страстной седмицы воспринимается как жертвоприношение. И кровью жертв, принесенных в дар Молоху, окропляется алтарь, ставший фундаментом возрождения в России неоязычества и некроимпериализма.
Вот истинная цена и подлинное лицо путинского режима. И именно в услужении этому режиму находится Русская православная церковь Московского патриархата. Но и остальные конфессии - от буддистов до иудеев - также превращены в путинской России в государственные и социальные институты, обслуживающие правящий чекистско-олигархический строй.
Новый рубеж, разделяющий мир
Трагическая гибель мирных граждан в Кривом Роге и Сумах стала очередным рубежом, разделившим мир на осуждающих и оправдывающих. Иногда суд Божий случается не после конца Света, а ему предшествует. И по правую сторону сегодня встали те, кто оплакивает жертв, скорбит по погибшим и гневается на кремлевских убийц. По левую сторону - те, кто торжествует по поводу очередной «победы» России, лицемерит о жертвах «случайного удара» и обвиняет в случившемся всех, кроме Путина.
Думаю, мы напрасно будем ждать от главы РПЦ МП патриарха Кирилла слов осуждения, покаяния и призывов к российской армии сложить оружие, потому что речь идет об оружии, которое сам патриарх и его клирики благословляют. Как благословляют они воинов российских на кровопролитие и убийство христиан, чья вина лишь в том, что они хотят свободы и не желают жить под властью Москвы.
Как может осудить убийство граждан Украины патриарх, который в своем поздравлении по случаю дня Росгвардии 27 марта написал: «Успешно решая различные важные задачи в зоне проведения специальной военной операции, росгвардейцы вносят большой вклад в укрепление суверенитета России».
Разными церковными наградами патриарх Кирилл щедро осыпает всех российских военачальников и прожженных пропагандистов, включая Маргариту Симоньян, которая по случаю дня рождения 6 апреля была удостоена ордена равноапостольной княгини Ольги. Симоньян, ставшая символом политического злодейства и сеятелем ненависти к Украине и украинскому народу, отмечена патриархом за «вклад в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников».
Это ли не издевательство над жертвами войны! Очень трудно ждать покаяния от человека, создающего и навязывающего прихожанам ложную картину мира.
Кровопролитие называется игрой
Вот что сказал патриарх Кирилл во время проповеди 3 марта по случаю начала Великого поста: «Посмотрите, что происходит в братской Украине! Ведь там наши братья и сестры реально страдают и подвергаются гонениям только потому, что принадлежат канонической Православной Церкви. И это происходит в Европе, в стране, которая присягает на верность европейским ценностям! Поэтому молитва о наших страждущих братьях на Украине не должна быть формальной. Мы должны действительно просить Господа, чтобы Он принес мир на украинскую землю и одновременно укрепил в вере, благочестии, верности Церкви наших братьев и сестер, которые сегодня подвергаются, несомненно, очень опасному давлению с требованиями отойти от канонического Православия и вступить в общение с теми, кто не имеет Божией благодати, а лишь ведет некую религиозно-политическую игру».
Следуя мысли патриарха, нужно признать, что в Украине не кровопролитие совершается, но лишь происходит «религиозно-политическая игра». И это говорит глава РПЦ МП на четвертом году братоубийственной войны, развязанной Россией. Для него это всего лишь игра.
Также горячо Синод РПЦ МП и сам патриарх выступили в защиту от гонений православных христиан в Эстонии. В обращении патриарха от 11 апреля ко всем православным поместным церквям, лидерам государств и международным организациям сказано: «С чувством глубокого беспокойства сообщаю Вам, что 9 апреля 2025 года Парламентом Эстонии были приняты поправки к закону о церквах и приходах, целью которых является фактический запрет Эстонской Православной Христианской Церкви - самоуправляемой Церкви в составе Московского Патриархата. Закон, лишающий ее легитимности, нарушает базовый принцип свободы совести и вероисповедания, гарантированный Конституцией Эстонии и соответствующими международными актами».
Из этого обращения следуют такие выводы:
1. Для РПЦ МП потеря власти над приходами за рубежом важнее гибели людей в Украине - эта тема не вызывает глубокого беспокойства у Синода и патриарха.
2. Церковные юристы не могут или не хотят понять, что речь идет как раз о попытках властей Эстонии обеспечить Эстонской православной христианской церкви подлинную независимость от Российского государства, превратившего церкви на своей территории в подчиненные Кремлю организации и сделавшего Московский патриархат РПЦ политотделом Министерства обороны.
3. В законе нет ни слова о запрете православия в Эстонии, напротив, власти Эстонии без устали твердят, что и храмы сохранят свой статус, и священников православных не заставят читать молитвы во славу НАТО.
4. Патриарх Кирилл явно не понимает, что его авторитет как одного из лидеров христианского мира девальвирован, и его слова, обращенные к мировой общественности, потеряли всякую цену.
Осуждение после паузы
После небольшой паузы Эстонская православная христианская церковь выпустила пресс-сообщение, в котором выразила «глубокие соболезнования народу Украины в связи с трагическими событиями в Вербное воскресенье». В тексте упомянуто, что в Сумах люди погибли в результате ракетного удара российских войск. Однако за констатацией этого факта не последовало слов осуждения в адрес России и ее руководства за развязанную против Украины и ее народа войну.
Слова из текста «Руководство автономной ЭПХЦ решительно осуждает войну» в равной мере можно применить и к России, и к Украине, если не конкретизировать, кто именно эту войну начал. Не прозвучали и призывы к президенту Путину с требованием прекратить кровопролитие. Не было и обращения к фактическому руководителю церкви, патриарху Кириллу, с просьбой молиться о мире, а не о победе российского оружия.
Да и не лишним было бы попросить патриарха повлиять и склонить к прекращению бойни в Украине президента Путина, многократно названного главой РПЦ истинным православным христианином. Места для этого в тексте обращения ЭПХЦ не нашлось. Зато много слов было сказано о несправедливых гонениях на эстонских православных, подчиняющихся Московскому патриарху.
Понятно, что Эстонская православная христианская церковь сегодня стоит перед сложным выбором: отрицая связь с политикой России, церковь пытается сохранить канонические отношения с Московским патриархатом. Но так как Московский патриархат на сегодня служит одним из инструментов российского влияния на православные зарубежные церкви, ЭПХЦ оказывается в эпицентре религиозно-политических игр Кремля и используется Москвой для дестабилизации внутриполитической ситуации в Эстонии.
Да, конечно, в век торжествующего конформизма мало желающих взойти на костер и пострадать за веру истинную. Но если сейчас не сделать выбор между служением Добру или Злу, то наша жизнь может очень скоро превратиться в сплошное Кровавое вербное воскресенье.