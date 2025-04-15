АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Они убивают в Вербное воскресенье, но православная церковь в Москве молчит

Кровопролитие называется игрой

Вот что сказал патриарх Кирилл во время проповеди 3 марта по случаю начала Великого поста: «Посмотрите, что происходит в братской Украине! Ведь там наши братья и сестры реально страдают и подвергаются гонениям только потому, что принадлежат канонической Православной Церкви. И это происходит в Европе, в стране, которая присягает на верность европейским ценностям! Поэтому молитва о наших страждущих братьях на Украине не должна быть формальной. Мы должны действительно просить Господа, чтобы Он принес мир на украинскую землю и одновременно укрепил в вере, благочестии, верности Церкви наших братьев и сестер, которые сегодня подвергаются, несомненно, очень опасному давлению с требованиями отойти от канонического Православия и вступить в общение с теми, кто не имеет Божией благодати, а лишь ведет некую религиозно-политическую игру».