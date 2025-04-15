Каллас предостерегла европейских лидеров от визита в Москву 9 мая

По данным российских СМИ, Кремль направил приглашения лидерам Китая, Индии и Бразилии, а также Словакии - стране-члену ЕС, и Сербии, которая стремится вступить в Евросоюз.

«Что мы очень подробно обсудили и что заявили различные страны-члены, так это то, что любое участие в параде или празднованиях 9 мая в Москве не будет восприниматься Европой легкомысленно, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе», - предупредила Каллас.

Она добавила, что ЕС также не хочет, чтобы кто-либо из потенциальных членов ЕС присоединился к празднованиям Путина в Москве.

Ранее в понедельник издание Politico сообщило, что Украина пригласит европейских чиновников и лидеров в Киев 9 мая.

«Я призвала все страны-члены, а также представителей европейских институтов, как можно чаще посещать Киев, чтобы на самом деле продемонстрировать нашу солидарность и то, что мы на стороне Украины», - подчеркнула Каллас.