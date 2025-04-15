Заявление Эстонской православной христианской церкви: мы скорбим о жертвах в Украине и подтверждаем свою приверженность законам Эстонии

Эстонская православная христианская церковь распространила пресс-релиз, в котором выражает глубокие соболезнования народу Украины в связи с трагическими событиями в Вербное воскресенье. Публикуем текст заявления церкви в полном и неизмененном виде.
Эстонская православная христианская церковь выражает глубокие соболезнования народу Украины в связи с трагическими событиями в Вербное воскресенье. В воскресение, после праздничной службы, мы со скорбью узнали, что в результате ракетного удара российских войск по городу Сумы погибли 34 человека, более 100 получили ранения. Мы скорбим вместе с семьями погибших и молимся о упокоении душ невинных жертв.
Многие наши активные прихожане выразили в социальных сетях ужас и соболезнования народу Украины. Епископ Даниил вчера также направил слова поддержки и соболезнования митрополиту Сумскому Евлогию с его паствою, где выразил искренние соболезнования в связи гибелью мирных людей в светлый праздник.
В информационном пространстве и высказываниях лидеров мнений данную трагедию вновь связали с нашей Церковью, нас в очередной раз обвиняют в молчании и даже сопричастности, основываясь только на том, что мы являемся составной частью Московского Патриархата. Руководство автономной ЭПХЦ неоднократно заявляло, что категорически не согласно с позицией патриарха и решительно осуждает войну.
В то же время, считаем необходимым отметить, что не считаем допустимым смешение понятий, активно используемое в политических выступлениях и статьях ради манипуляции общественным сознанием. В частности смешение понятий государственной и канонической территорий. Все это время мы пытаемся донести, что понятие канонической территории относится исключительно к церковной жизни и никоим образом не затрагивает соблюдаемое нами законодательство Эстонской Республики.
Начало Страстной недели ознаменовалось публикацией ежегодника КаПо, в котором нашу Церковь обвиняют в «тайных» договорах с российскими благотворительными фондами, ради оказания материальной помощи Таллиннской школе св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, которую представляют как подструктуру ЭПХЦ.
Хотим особо отметить, что упомянутая в ежегоднике православная школа является полностью независимым юридическим лицом и образовательным учреждением, действующим на основании лицензии Министерства образования Эстонии. Школа находится лишь под духовным попечением одного из приходов ЭПХЦ с единственной целью - обеспечить учащимся православное образование на родном для них языке.
Насколько нам известно, источниками финансирования школы как и всех частных школ являются государственная субсидия от Министерства образования, взносы родителей, поддержка местных благотворителей и средства, собранные через благотворительные кампании (организация школьных ярмарок, благотворительных концертов на православные праздники и др.).
При том, что мы вынужденно находимся в оборонительной позиции и защищаем свое право на свободу вероисповедания как на государственном, так и на международном уровне, мы хотим подчеркнуть, что ЭПХЦ является автономной Церковью православных верующих, живущих в Эстонии, и нет причин подозревать нас в деятельности против своей страны и народа. Мы действовали и хотим в дальнейшем действовать, соблюдая законы Эстонии.
В контексте принятых поправок к закону о церквях и приходах, мы обеспокоены тем, что наша Церковь становится объектом коммуникационной кампании. К сожалению, ЭПХЦ пытаются привязать ко всем событиям, которые хоть как-то можно использовать для создания негативного информационного фона. В то время, как закон находится на рассмотрении у президента республики, мы надеемся, что этот искусственно создаваемый предвзятый информационный поток не повлияет на его решение.