Заявление Эстонской православной христианской церкви: мы скорбим о жертвах в Украине и подтверждаем свою приверженность законам Эстонии

Начало Страстной недели ознаменовалось публикацией ежегодника КаПо, в котором нашу Церковь обвиняют в «тайных» договорах с российскими благотворительными фондами, ради оказания материальной помощи Таллиннской школе св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, которую представляют как подструктуру ЭПХЦ.

Хотим особо отметить, что упомянутая в ежегоднике православная школа является полностью независимым юридическим лицом и образовательным учреждением, действующим на основании лицензии Министерства образования Эстонии. Школа находится лишь под духовным попечением одного из приходов ЭПХЦ с единственной целью - обеспечить учащимся православное образование на родном для них языке.

Насколько нам известно, источниками финансирования школы как и всех частных школ являются государственная субсидия от Министерства образования, взносы родителей, поддержка местных благотворителей и средства, собранные через благотворительные кампании (организация школьных ярмарок, благотворительных концертов на православные праздники и др.).

При том, что мы вынужденно находимся в оборонительной позиции и защищаем свое право на свободу вероисповедания как на государственном, так и на международном уровне, мы хотим подчеркнуть, что ЭПХЦ является автономной Церковью православных верующих, живущих в Эстонии, и нет причин подозревать нас в деятельности против своей страны и народа. Мы действовали и хотим в дальнейшем действовать, соблюдая законы Эстонии.