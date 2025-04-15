Год действующего чемпиона мира Moto GP Хорхе Мартина складывается крайне неудачно. Удача отвернулась от 27-летнего испанца, в январе отметившего свой день рождения, уже некоторое время назад. На предсезонных тестах в феврале он дважды упал. Многочисленные переломы заставили Мартина пропустить первые три этапа. Глядя на видеозапись происшествия, можно сказать, что он даже отделался малой кровью.