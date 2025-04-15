Посещаемость кинотеатров побила антирекорд

За первый квартал 2025 года кинотеатры в России посетили 39,3 миллиона посетителей. Это минимальный за три года показатель - меньше было только в первые три месяца 2022 года, когда началась война, и западные компании резко сняли все фильмы с российского проката. В тот период 2022 года кинотеатры посетили 34,2 миллиона человек. Просто для сравнения: семь лет назад, в январе-марте 2017 года было продано почти 65 миллионов билетов, или в два раза больше.

Эксперты и сами представители киноиндустрии основной причиной такого падения называют отсутствие громких премьер, которые обычно выходят на новогодних каникулах и кормят кинотеатры следующие несколько месяцев. В начале 2025 года зрителей пытались удивлять российским фэнтэзи «Волшебник Изумрудного города», фолькорно-героическим фильмом «Финист. Первый богатырь» и биографическим кино «Пророк. История Александра Пушкина».

Кинотеатр в Новосибирске. Снимок иллюстративный. Фото: Kirill Kukhmar

Нужно отметить, что европейские и американские фильмы в России, несмотря на официальные санкции, благополучно идут по очень простой схеме, на которую западные студии просто закрывают глаза. Дело в том, что формально запрещен коммерческий прокат подсанкционной продукции, а вот некоммерческий - сколько угодно. Поэтому российские кинотеатры продают билеты на какую-нибудь двухминутную короткометражку, в подарок к которой крутят голливудский блокбастер. Но вот беда - в начале 2025 года таковых не оказалось.