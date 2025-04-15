Госдума приняла закон, по которому за десять дней до всех «зрелищных мероприятий» нужно сообщать в полицию о дате, месте, теме и приблизительном числе участников. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Посещаемость российских кинотеатров за первый квартал этого года снизилась до исторического минимума: меньше было только в начале войны. В Чечне труп парня, напавшего на сотрудников ДПС, выставили на всеобщее обозрение на специально собранном митинге в его родном селе, а родственников убитого выдворили из республики.
Хотят все знать
Госдума приняла Закон о предварительном согласовании всех «зрелищных мероприятий» с полицией. Как водится, повод для закона был благородный - предотвращение хотя бы в теории терактов, подобным тому, который произошел в московском «Крокус Сити Холле» и стоил жизни 140 поклонникам творчества группы «Пикник». Однако в процессе его обсуждения и дополнения в нижней палате российского парламента он оброс самыми разнообразными деталями и стал регулировать вообще все сферы культурной жизни.
Согласно принятому документу, организаторы «зрелищного мероприятия» должны будут уведомлять органы местного самоуправления (а те, в свою очередь, полицию) о тематике, дате, месте и предполагаемом числе участников. При этом само определение «зрелищного мероприятия», формы уведомления и многие другие детали четко не описаны. Указано лишь, что «зрелищным мероприятием» могут считаться «театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных коллекций». То есть, теоретически буквально все - от музейной экспозиции до публичной лекции.
До сих пор любое мероприятие в российских регионах можно запретить по причине формально продолжающихся антиковидных ограничений (да-да, они все еще не отменены). Теперь у властей появится новая уловка.
Посещаемость кинотеатров побила антирекорд
За первый квартал 2025 года кинотеатры в России посетили 39,3 миллиона посетителей. Это минимальный за три года показатель - меньше было только в первые три месяца 2022 года, когда началась война, и западные компании резко сняли все фильмы с российского проката. В тот период 2022 года кинотеатры посетили 34,2 миллиона человек. Просто для сравнения: семь лет назад, в январе-марте 2017 года было продано почти 65 миллионов билетов, или в два раза больше.
Эксперты и сами представители киноиндустрии основной причиной такого падения называют отсутствие громких премьер, которые обычно выходят на новогодних каникулах и кормят кинотеатры следующие несколько месяцев. В начале 2025 года зрителей пытались удивлять российским фэнтэзи «Волшебник Изумрудного города», фолькорно-героическим фильмом «Финист. Первый богатырь» и биографическим кино «Пророк. История Александра Пушкина».
Нужно отметить, что европейские и американские фильмы в России, несмотря на официальные санкции, благополучно идут по очень простой схеме, на которую западные студии просто закрывают глаза. Дело в том, что формально запрещен коммерческий прокат подсанкционной продукции, а вот некоммерческий - сколько угодно. Поэтому российские кинотеатры продают билеты на какую-нибудь двухминутную короткометражку, в подарок к которой крутят голливудский блокбастер. Но вот беда - в начале 2025 года таковых не оказалось.
От роста убытков индустрию, впрочем, спасла растущая стоимость билетов. В среднем в начале 2025 года билет на одного человека в российском кинотеатре стоил 440 рублей (почти 4,7 евро по нынешнему курсу). За десять лет стоимость билета увеличилась почти в два раза - в начале 2014 года в кино можно было сходить в среднем за 260 рублей. Правда, курс за евро тогда давали лишь 45 рублей. То есть, если считать в твердой валюте, стоимость билетов в российские кинотеатры даже снизилась.
Митинг вокруг тела преступника
В чеченском селе Ачхой-Мартан перед зданием местной администрации выставили напоказ тело 17-летнего подростка, которого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в нападении на пост ДПС. К зданию на митинг предварительно собрали учителей, школьников, студентов, сотрудников администрации и других бюджетников.
Никакого суда, конечно же, не состоялось, поэтому о случившемся известно лишь в версии, опубликованной правительством Чечни. По этой версии, 17-летний житель Ачхой-Мартана 7 апреля напал с ножом на нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы. Один из раненых сотрудников скончался от полученных травм, нападавшего парня застрелили в процессе нападения.
Уже на следующий день, 8 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил местному МВД (Кадыров, кроме прочего, имеет звание генерал-майора полиции и воинское звание генерал-полковника) депортировать из республики родственников формально все еще подозреваемого. «Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал», - пояснил Кадыров в своем телеграм-канале.
А утром 9 апреля рядом со зданием администрации Ачхой-Мартана собрался организованный властями митинг, на котором тело подростка выставили напоказ. После завершения митинга, как видно из опубликованных в Сети видео, тело осталось лежать на асфальте. Прямо как в средневековые времена - для пущей убедительности подданных в серьезности их сурового правителя.
Впрочем, и на этом история не закончилась. Еще через день, 10 апреля, случившееся прокомментировали представители федеральных властей, которые разошлись в оценках происшествия. По мнению запредседателя Совета по правам человека Ирины Киркоры, подросток, конечно, «совершил недопустимое преступление, но и взрослые сейчас, делая такое с телом убитого, совершают недопустимое».
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о каких-либо нарушениях со стороны российских властей. А видео с митинга «распространяют оппозиционные каналы», «не заслуживающие доверия». Такая вот разнообразная Россия.