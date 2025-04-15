Драка трех собутыльников в центре города закончилась для одного из них больницей

Вчера в 17:00 на улице Суур-Айа в центре Пайде было зафиксировано нарушение общественного порядка. Трое мужчин совместно распивали спиртные напитки прямо на улице, и в итоге устроили драку.
Представитель PPA Хеди Таммелехт пояснила, что полиция также отреагировала на инцидент. Одному мужчине на месте происшествия оказал помощь экипаж машины Скорой помощи, другого участника драки с травмами доставили на осмотр в больницу.
По словам Таммелехт, когда обстоятельства драки станут более ясны, потерпевший или потерпевшие также смогут подать заявление в полицию.