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Драка трех собутыльников в центре города закончилась для одного из них больницей

Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Svetlana Aleksejeva

Вчера в 17:00 на улице Суур-Айа в центре Пайде было зафиксировано нарушение общественного порядка. Трое мужчин совместно распивали спиртные напитки прямо на улице, и в итоге устроили драку.

Представитель PPA Хеди Таммелехт пояснила, что полиция также отреагировала на инцидент. Одному мужчине на месте происшествия оказал помощь экипаж машины Скорой помощи, другого участника драки с травмами доставили на осмотр в больницу.

По словам Таммелехт, когда обстоятельства драки станут более ясны, потерпевший или потерпевшие также смогут подать заявление в полицию.

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