Украинка, ставшая чемпионкой Европы, расплакалась: я стою на пьедестале, а позади меня атлеты из страны-агрессора слушают гимн Украины

27-летняя Ливач сначала победила француженку Эмму Люттенауэр со счетом 7:0, затем одолела представительницу России Надежду Соколову со счетом 2:1, а в финале выиграла у турчанки Эвин Демирхан со счетом 8:0.

Украинка, которая уже шесть лет назад была коронована как чемпионка Старого света, после турнира призналась, что хотя с психологической точки зрения финал был самым сложным - в нем либо золото, либо ничего, - физически самым трудным стал полуфинальный поединок против Соколовой.

«Полуфинал против россиянки был самым напряженным во всей турнирной сетке. Конечно, это была принципиальная борьба. Мы знакомы, ранее неоднократно встречались. Эмоционально это было непросто, ведь это соперница, которая представляет страну-агрессора. У меня была одна цель: победить. Я очень хотела победить и победа над россиянкой была для меня крайне важна», - сказала Ливач.

То, насколько важна эта победа и второй в карьере титул чемпиона Европы для Ливач, было очевидно на церемонии награждения, когда украинка просто расплакалась, слушая гимн. «Эмоции просто взяли верх надо мной. Я стояла на высшей ступени пьедестала, флаг на плечах, а за моей спиной была представительница страны-агрессора, которой тоже пришлось слушать гимн Украины.

В этот момент я думала о каждом воине, который отдал жизнь за Украину. Слезы текли не от радости за победу, а от боли за нашу страну и всех тех страданий, которые нанесли нам соседи. И как сильно мы все мечтаем, чтобы это зло было побеждено.