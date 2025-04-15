Вчера Украина организовала для взятых в плен граждан Китая возможность предстать перед СМИ, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Одним из главных посланий китайских солдат было то, что Россия распространяет лишь ложную информацию о войне. На успешную вербовку этих китайцев существенно повлияла российская информация о том, что российская армия значительно превосходит украинскую по численности, а украинское сопротивление незначительно.
Военнопленные также рассказали о различных контрастах, которые они испытали в Украине по сравнению с Россией. Основная цель организованной Украиной медиакампании, по всей видимости, состоит в том, чтобы воспрепятствовать вербовочной деятельности российского правительства. Военнопленные из других стран являются для Украины совершенно ненужной обузой, и Россия вряд ли захочет обменивать их на украинских военнопленных.
Зарубежное турне китайского лидера
Председатель Китайской Народной Республики отправляется в свой первый зарубежный визит в этом году и посетит Вьетнам, Камбоджу и Малайзию. Этот тур был вызван тарифной политикой президента Трампа. Однако визит во Вьетнам имеет важное значение в более широком политическом контексте и свидетельствует о снижении влияния Соединенных Штатов в регионе.
Россия очень быстро отреагировала на решение будущего канцлера ФРГ о поставке в Украину крылатых ракет Taurus. Пресс-секретарь администрации президента России Песков ответил, что это приведет к эскалации ситуации в Украине. Он также выразил сожаление, что европейские столицы не заинтересованы в деэскалации и т. д.; подобные сообщения часто появлялись и в предыдущие годы, когда сторонники Киева объявляли о решениях поставлять Украине новые системы вооружения. Россия уже максимально использует сейчас весь свой существующий военный потенциал в военных операциях против Украины.
Эмоции Трампа
Президент Трамп нашел возможность снова заявить, что нынешняя война в Украине началась из-за того, что президент Байден и президент Зеленский плохо справились со своей работой, и что теперь он должен приложить все усилия, чтобы урегулировать ситуацию. Заявления, сделанные, по-видимому, в качестве оправданий за невыполненные предвыборные обещания, в очередной раз подтверждают эмоциональность позиции президента Трампа в отношении Украины.
Хотя президент Трамп назвал президента России главным виновником войны, очевидно, что для него прежняя поддержка США Украины выглядит как личные интересы президента Байдена.
Президент Зеленский, в свою очередь, выразил сожаление тем, что в администрации президента США доминируют нарративы, созданные Россией, и обвинил вице-президента, в частности, в их повторении. Поводы для этого заявления также все отчетливо помнят. Подводя итог, можно сказать, что такая коммуникация дает России возможность совершать постоянные тактические ходы и тем самым удерживать инициативу в своих руках.
Сегодня утром российская армия начала новую атаку с использованием иранских беспилотников. На данный момент их конечный пункт назначения еще не определен.
О положении на фронтах
Количество атак российской армии на фронтах вчера сократилось. Вчера украинская армия опубликовала несколько видеообзоров атак российской армии, которые имели место в минувшие выходные. Они использовали больше бронетехники, чем обычно, что привело к значительно более высоким потерям.
Эти же соображения нашли отражение в официальном заявлении Генерального штаба Украины, сделанном в понедельник. Эти атаки не увенчались успехом, а вчерашний спад активности, вероятно, связан с необходимостью замены утративших боеспособность подразделений.
Российсксая армия продолжала интенсивные наступления на Курском направлении. Большую активность на этом направлении проявляют также артиллерия и тактическая авиация. Более половины ежедневно используемых планирующих авиабомб сбрасываются российскими ВВС на украинские позиции на этом участке. На линии фронта никаких изменений не заметно.
Вчера российская армия была пассивна на Харьковском направлении. Украинская армия опубликовала описание одной из последних крупных атак на этом направлении. В атаке участвовали три боевые машины пехоты и несколько импровизированных транспортных средств, которые пытались перебросить пехоту для атаки в районе города Волчанск.
Украинские силы противодействия и беспилотники уничтожили два боевых самолета и большую часть техники, одна машина вернулась на исходную позицию. В настоящее время такое нападение считается атакой выше среднего уровня, если говорить о привычном ежедневном масштабе.
Активность российских войск на Купянском направлении вчера была крайне низкой. В направлении Лимана наступление продолжалось в том же темпе, что и в предыдущие недели, однако дальнейшего прогресса достигнуто не было. На направлении Северска продолжаются позиционные бои.
В Бахмутском районе продолжались бои меньшей интенсивности в районе города Часов Яр, однако никаких изменений они не принесли. Активность российской армии в городе Торецк и его окрестностях несколько снизилась, однако он по-прежнему остается важным фронтом для российского командования. Украинской армии удалось организовать несколько контратак. В целом существенных изменений не наблюдается.
На Покровском направлении российское командование продолжало интенсивное наступление. На основании вчерашних сообщений можно предположить, что агрессору в какой-то момент удалось добиться незначительного прогресса.
Активность российской армии к юго-западу от Донецка остается более сдержанной.
На южном фронте российские части вчера действовали активнее обычного на Ореховском направлении, однако улучшить свои позиции не смогли.
О потерях на поле боя
Президент Украины дал интервью CBS News. Это не было интервью в прямом эфире. В более позднем пресс-релизе телеканал сообщил на фоне интервью, что Украина потеряла до 100 000 солдат в результате агрессии, развязанной Россией. Эту информацию приписали президенту Украины.
По более ранним данным, число убитых солдат составило чуть более 40 000 человек, а ранения получили не менее нескольких сотен тысяч человек. Президент оценивает число погибших среди мирного населения в 13 000 человек, из которых более 600 - дети. Итак, на первый взгляд можно сказать, что число погибших солдат в официальных отчетах значительно возросло. Точные данные о численности жертв среди гражданского населения ранее не публиковались.
Позже президент Украины опроверг информацию о том, что он якобы называл количество погибших солдат; он утверждает, что телеканал сам добавил эту цифру. В данном случае остается непонятным, зачем телеканалу понадобилось самостоятельно добавлять такую информацию и откуда у него появилась информация о погибших украинских солдатах.
Командующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский - не самый разговорчивый человек. В последние недели он делал краткие заявления о потерях российской армии. По данным Генштаба Украины, в этом году погибли или получили тяжелые ранения уже 140 000 российских военнослужащих. Вчера генерал сообщил, что с начала этого года было уничтожено более 11 000 транспортных средств.
Этот результат достигается преимущественно с помощью ударных беспилотников, но, конечно, свой вклад вносят и другие виды оружия. Логистика российской армии серьезно подорвана, и это одна из причин, по которой российская армия не в состоянии адекватно организовывать подвоз крупнокалиберных боеприпасов и горючего в прифронтовую зону.
Безусловно, следует отметить, что российская армия также пытается организовать подобные атаки в непосредственном тылу украинского фронта, и ситуация на стороне украинских войск также непростая.