Одним из главных посланий китайских солдат было то, что Россия распространяет лишь ложную информацию о войне. На успешную вербовку этих китайцев существенно повлияла российская информация о том, что российская армия значительно превосходит украинскую по численности, а украинское сопротивление незначительно.

Военнопленные также рассказали о различных контрастах, которые они испытали в Украине по сравнению с Россией. Основная цель организованной Украиной медиакампании, по всей видимости, состоит в том, чтобы воспрепятствовать вербовочной деятельности российского правительства. Военнопленные из других стран являются для Украины совершенно ненужной обузой, и Россия вряд ли захочет обменивать их на украинских военнопленных.

Зарубежное турне китайского лидера

Председатель Китайской Народной Республики отправляется в свой первый зарубежный визит в этом году и посетит Вьетнам, Камбоджу и Малайзию. Этот тур был вызван тарифной политикой президента Трампа. Однако визит во Вьетнам имеет важное значение в более широком политическом контексте и свидетельствует о снижении влияния Соединенных Штатов в регионе.