Эксперт: чтобы автомобиль как можно меньше терял в стоимости, стоит предпочесть эти марки

При покупке автомобиля стоит обращать внимание не только на цену, но и на сопутствующие расходы, связанные с владением машиной, а также на ее остаточную стоимость. Какие автомобили лучше всего сохраняют свою цену и почему на это вообще стоит обращать внимание, объясняет руководитель сферы автолизинга Coop Pank Мартин Ильвес.
Автомобили одной ценовой категории на момент покупки через пять лет могут иметь совершенно разную остаточную стоимость. Чем выше остаточная стоимость автомобиля к концу лизингового срока, тем больше выгода. «Автомобиль, который сначала кажется дешевым, со временем может обойтись на тысячи евро дороже», - отметил Ильвес.
При оформлении лизинга ориентировочная остаточная стоимость автомобиля рассчитывается на срок 5–7 лет. Чаще всего через пять лет она составляет примерно 25–35% от первоначальной стоимости. Однако если приобрести автомобиль, который со временем сохраняет свою цену лучше, его можно выкупить у лизинговой компании и продать на рынке по более высокой цене.
«Поскольку лизинговые компании, как правило, оценивают остаточную стоимость автомобилей довольно консервативно, реальная стоимость многих машин к концу лизинга может оказаться существенно выше, чем было изначально рассчитано в договоре. Это значит для клиента заметную финансовую выгоду», - сказал Ильвес.
Автовладельцы, которые не хотят самостоятельно заниматься продажей, могут воспользоваться услугами автодилера и все равно остаться в плюсе. «Хотя самостоятельная продажа требует немного больше времени и усилий, полученные средства можно использовать как первый взнос за следующую машину и тем самым уменьшить ежемесячные лизинговые платежи», - пояснил Ильвес.
Предпочтение стоит отдать более новой машине, на которую есть спрос
При ограниченном бюджете стоит подумать о покупке подержанного автомобиля. «Покидая автосалон, автомобиль теряет в среднем 15–20% своей стоимости уже в первый год. Далее цена машины снижается в среднем на 1–1,5% в месяц. Это значит, что через пять лет стоимость некоторых моделей может упасть почти вдвое», - сказал Ильвес.
Оптимальным решением может стать покупка автомобиля возрастом 3–6 лет: его цена уже заметно снизилась, но при этом еще действует заводская гарантия и многие оригинальные детали прослужат долгие годы.
«Если вы хотите получить хорошее соотношение цены и качества при минимальных потерях в стоимости, стоит обратить внимание на машины, которые уже прошли первый этап серьезного удешевления, но с технической точки зрения все еще в хорошем состоянии», - говорит руководитель направления автолизинга Coop Pank.
Хотя значительная часть автомобилей теряет до половины своей стоимости в первые годы, это правило применимо не ко всем моделям.
Например, Toyota RAV4 в последние годы сохраняла свою стоимость лучше среднего. Если в 2020 году новая Toyota RAV4 стоила около 26 000 евро, то сегодня средняя рыночная цена этой же машины составляет примерно 23 500 евро – всего на 10% меньше, чем при покупке. В то же время стоит помнить о влиянии кризиса поставок, который в 2022 году значительно повысил цены на автомобили.
Даже модель 2015 года, которая в 2020 году стоила на вторичном рынке 16 000 евро, в 2025 году оценивается примерно в 14 900 евро – это лишь на 7% меньше. За 10 лет RAV4 сохранил целых 60% своей стоимости.
«Это показывает, что Toyota RAV4 – по-прежнему востребованный автомобиль, и цена отражает этот спрос», - подтвердил Ильвес.
Хотя предсказать будущее сложно, по словам Ильвеса, опыт показывает, что надежные и популярные на рынке бренды, такие как Toyota, Škoda и Volkswagen, как правило, ценятся выше и лучше сохраняют свою стоимость.
Дополнительное оснащение и цвет не влияют на остаточную стоимость, но ускоряют продажу
Часто считают, что выбор цвета или улучшенное дополнительное оснащение повышают стоимость автомобиля на вторичном рынке, но на деле они заметного влияния не оказывают. Зато они повышают ликвидность машины, то есть ускоряют процесс продажи.
«Платишь больше при покупке, но потом, скорее всего, сможешь продать машину быстрее», - заметил Ильвес.
Хорошо продаются машины с патриотической окраской – жители Эстонии предпочитают сине-черно-белую гамму, а также классические металлические оттенки.
«Если цвет популярен среди покупателей новых автомобилей, он будет востребован и на вторичном рынке», - сказал Ильвес. Экзотические цветовые решения могут продлить срок продажи, а в худшем случае даже потребовать снижения цены.
Что касается внешнего вида, важную роль играет обновление дизайна – так называемый facelift. Две машины одного года выпуска через пять лет могут иметь совершенно разную стоимость, если одна из них получила обновленный внешний вид.
На формирование стоимости автомобиля также сильно влияет пробег. Поскольку меньший пробег подразумевает меньшее износ и большую надежность, как правило, машины с небольшим пробегом пользуются большим спросом и продаются за большие деньги. Особенно важно учитывать это до наступления «психологического порога». Например, стоит начать продажу автомобиля, когда на одометре 97 000 километров, а не когда счетчик перевалил за 100 000.
Конечно, нельзя забывать и о распродажах в конце года и перед сменой модельного ряда, когда новый автомобиль можно купить с существенной скидкой. Если автомобиль, который обычно стоит 60 000 евро, удается приобрести по акционной цене в 50 000 евро, это сразу дает ценовое преимущество и означает меньшую потерю стоимости в будущем.
Жители Эстонии верят в бренды
Помимо практической функции, автомобиль зачастую является эмоциональным выбором, отражающим образ жизни и ценности владельца.
«Кто-то выбирает BMW, потому что она предлагает больше комфорта, динамики и престиж бренда. Кто-то предпочитает Toyota, потому что знает – она надежна и хорошо сохраняет стоимость», - говорит Ильвес.
Однако стоит учитывать, что предпочтения людей со временем меняются, и автопром следует за этими изменениями. Один из крупнейших мировых трендов сегодня – растущий спрос на более высокие, практичные и вместительные автомобили, то есть кроссоверы.
Классические хэтчбеки вроде Volkswagen Golf постепенно сходят со сцены, уступая место более компактным кроссоверам, таким как Volkswagen T-Roc. «А это, в свою очередь, влияет на то, какие машины будут более востребованы на вторичном рынке в ближайшие годы», - отметил Ильвес.
И даже несмотря на изменения на рынке, модели, которые уже успели зарекомендовать себя, останутся ценными еще много лет. Помимо Toyota RAV4, хорошо продаются, например, BMW X3, а также Toyota Corolla и Škoda Octavia.
«Автомобили, которые популярны сейчас, с большой вероятностью останутся привлекательными и через пару лет. А значит, на них будет активный спрос и стабильные цены», - подытожил Ильвес.