Эксперт: чтобы автомобиль как можно меньше терял в стоимости, стоит предпочесть эти марки

Автомобили одной ценовой категории на момент покупки через пять лет могут иметь совершенно разную остаточную стоимость. Чем выше остаточная стоимость автомобиля к концу лизингового срока, тем больше выгода. «Автомобиль, который сначала кажется дешевым, со временем может обойтись на тысячи евро дороже», - отметил Ильвес.

При оформлении лизинга ориентировочная остаточная стоимость автомобиля рассчитывается на срок 5–7 лет. Чаще всего через пять лет она составляет примерно 25–35% от первоначальной стоимости. Однако если приобрести автомобиль, который со временем сохраняет свою цену лучше, его можно выкупить у лизинговой компании и продать на рынке по более высокой цене.

«Поскольку лизинговые компании, как правило, оценивают остаточную стоимость автомобилей довольно консервативно, реальная стоимость многих машин к концу лизинга может оказаться существенно выше, чем было изначально рассчитано в договоре. Это значит для клиента заметную финансовую выгоду», - сказал Ильвес.

Автовладельцы, которые не хотят самостоятельно заниматься продажей, могут воспользоваться услугами автодилера и все равно остаться в плюсе. «Хотя самостоятельная продажа требует немного больше времени и усилий, полученные средства можно использовать как первый взнос за следующую машину и тем самым уменьшить ежемесячные лизинговые платежи», - пояснил Ильвес.

Предпочтение стоит отдать более новой машине, на которую есть спрос