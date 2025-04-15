СМИ: Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО

Бюджет Госдепа хотят урезать вдвое

Они ссылаются на документ Административно-бюджетного управления США (Office of Management and Budget, OMB) о бюджете Госдепартамента на 2026 финансовый год, то есть с 1 октября 2025 года. Финансирование планируется урезать на 50% или примерно на 30 млрд долларов.

По данным Reuters, Белый дом предлагает закрыть 10 посольств и 17 консульств США за рубежом, в основном в Африке и Европе. Сокращения коснутся не только Госдепа, но и Агентства США по международному развитию (USAID), функции которого перешли внешнеполитическому ведомству.

Согласно сведениям AP, документ предполагает прекращение финансирования ООН и НАТО, двукратное сокращение зарубежной помощи, остановку финансирования здравоохранения за рубежом, за исключением небольших сумм на ВИЧ, туберкулез и малярию.

Документ может быть отклонен

Агентство отмечает, что документ носит предварительный характер и, скорее всего, не будет одобрен ни самим Госдепом, ни Конгрессом США, который должен утвердить госбюджет на 2026 год. «Окончательные решения о финансировании еще не приняты», - сказала представительница OMB.

О предложении остановить финансирование ООН и НАТО пишет и газета The New York Times, также ознакомившаяся с документом. По ее версии, также предлагается сократить поддержку международных миротворческих операций, свернуть все образовательные и культурные программы за рубежом.

Газета The Washington Post со ссылкой на тот же документ пишет, что сокращение бюджета Госдепа, по проекту Белого дома, должно составить 27 млрд долларов или 48%.