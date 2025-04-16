Мадис Микко: ВСУ превратились в самую современную армию в Европе, делающей сейчас первые шаги после долгого сна

- Россия требует, чтобы Украина вывела все свои войска из областей, которые РФ записала российскими в своей конституции, ясно, что Украина ни за что на это не пойдет. С учетом этого обстоятельства нельзя ли сказать, что все разговоры администрации Трампа о мирном процессе, о подготовке переговоров, это вообще фарс, фикция?

- Но все-таки у сторон есть вот эти позиции, и у России, и у Украины. А раз так, то это уже и есть начало переговоров. Да, фарс в этом есть, но и этот фарс - это тоже переговоры. Позиция России известна, она не собирается отступать от нее ни на дюйм, посмотрим, что будет дальше. Для нас же самое главное сейчас - стоять тут на своем как штык, чтобы мы ни в коем случае не потеряли своих друзей.

Мадис Микко. Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

- Wall Street Journal пишет, что Марко Рубио и Кит Келлог якобы убеждают Трампа более скептически относиться к заявлениям Москвы о желании мира с Украиной, но сам Трамп предпочитает пока слушать Стива Уиткоффа, который практически в восторге от Владимира Путина. Не рискует ли Россия, продолжая бомбить мирные города Украины, все-таки развернуть Трампа от Уиткоффа в сторону Келлога?