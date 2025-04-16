Мадис Микко: ВСУ превратились в самую современную армию в Европе, делающей сейчас первые шаги после долгого сна

Стало известно, что США не согласились подписать заявление G7 с осуждением российского удара по Сумам. О том, насколько силен сейчас раскол между западными союзниками Украины и можно ли его преодолеть, а также обо многом другом в студии Postimees размышлял директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко.
Выдержки из беседы:
- Украинский президент и генсек НАТО обсудили вчера в Одессе усиление ПВО Украины. Так ли много тут зависит от Марка Рютте? Ведь, наверное, по-настоящему помочь с ПВО Украине может только Дональд Трамп, который о будущем НАТО часто высказывается довольно скептически?
- Как мы знаем, НАТО как организация не находится сейчас в состоянии войны с Россией. НАТО не участвует в войне в Украине. Но страны-члены НАТО, конечно, оказывают помощь Киеву. Однако ракеты для систем ПВО Украина может получить не только от США, но и от других стран, которые являются членами альянса. У этого вопроса две стороны: это и вопрос техники, но также, конечно, и вопрос политического желания.
- Администрация Трампа сообщила союзникам по G7, что не может подписать заявление с осуждением российского удара по Сумам, так как «работает над сохранением пространства для мирных переговоров». Действительно ли отказ Вашингтона назвать вещи своими именами может помочь началу мирных переговоров, или же Россия просто получает новые подтверждения своей безнаказанности, и будет продолжать бить по городам Украины?
- Я думаю, что это решение США очень четко отражает происходящее сейчас в мире. Можно даже сказать, что США повели себя в данном случае очень честно, они действительно думают, что сейчас нужно вести себя именно так. Другое дело, правильная ли это тактика. На общемировой арене возникла такая суматоха, что уже нет такой одной линии, которая позволяла бы что-то называть правильным и неправильным. США сейчас искренне думают, что это правильное поведение.
- Россия требует, чтобы Украина вывела все свои войска из областей, которые РФ записала российскими в своей конституции, ясно, что Украина ни за что на это не пойдет. С учетом этого обстоятельства нельзя ли сказать, что все разговоры администрации Трампа о мирном процессе, о подготовке переговоров, это вообще фарс, фикция?
- Но все-таки у сторон есть вот эти позиции, и у России, и у Украины. А раз так, то это уже и есть начало переговоров. Да, фарс в этом есть, но и этот фарс - это тоже переговоры. Позиция России известна, она не собирается отступать от нее ни на дюйм, посмотрим, что будет дальше. Для нас же самое главное сейчас - стоять тут на своем как штык, чтобы мы ни в коем случае не потеряли своих друзей.
- Wall Street Journal пишет, что Марко Рубио и Кит Келлог якобы убеждают Трампа более скептически относиться к заявлениям Москвы о желании мира с Украиной, но сам Трамп предпочитает пока слушать Стива Уиткоффа, который практически в восторге от Владимира Путина. Не рискует ли Россия, продолжая бомбить мирные города Украины, все-таки развернуть Трампа от Уиткоффа в сторону Келлога?
- Да, я думаю, что в данный момент все двигается именно к тому, о чем вы только что сказали. Самое интересное, что некоторые обозреватели уже начинают Стива Уиткоффа называть Степаном Витковым. После того, что Виткофф делал в Петербурге, это оказалось на устах уже у очень многих комментаторов. Увидим, что будет происходить, но, вполне возможно, вы правы, и Трамп действительно может довольно быстро потерять свой оптимизм в отношении России.
- Рубио и Уиткофф, как ожидается, отправятся в Париж в конце этой недели; как пишет Politico, они встретятся с президентом и министром иностранных дел Франции. Допустит ли все-таки администрация Трампа европейских лидеров до возможных переговоров о мире, или так и будет стараться держать Европу на расстоянии от них?
- Я надеюсь, что пусть это и возьмет очень много времени, но Европа все-таки найдет себя. У Европы, как мы знаем, нет единого президента, Европа - это не государство, но это не помешает Европе проснуться. Скажем даже так, что Европа уже проснулась, но ее первые шаги пока такие, что ли, утренние, сделанные сразу после пробуждения. Но я думаю, что Европа все же утвердит себя.
- Вчера Генштаб украинской армии сообщил о том, что Вооруженные силы Украины поразили пункт постоянной дислокации ракетной бригады армии России в Курской области, которая нанесла удар по городу Сумы. Получается, с помощью Трампа или без, ВСУ по-прежнему способны очень болезненно для России отвечать на ее военные преступления?
- Я полагаю, что ВСУ - это в данный момент самые модернизированные вооруженные силы в Европе. Если брать весь мир, то, быть может, и нет, но если брать только Европу, то тогда это справедливо на все сто процентов. Я думаю, что у Украины есть очень большой потенциал. Конечно, у них мало средств, но зато голова и сердце находятся на очень правильном месте.
- Верховная рада час назад продлила сроки действия всеобщей мобилизации. Расширение мобилизации стало ключевым условием для удержания Украиной фронта? И про Россию сейчас говорят, что с комплектованием войск есть очень большие проблемы, перед какой из сторон вопрос человеческих ресурсов стоит в войне более остро?
- Мне кажется, что обе стороны сейчас имеют проблемы с мобилизацией. Как Россия, так и Украина. Пожалуй, в данный момент даже не техника и вооружение являются самым главным для Украины, самое главное - это то, чтобы мобилизовать как можно больше людей. Да, это действительно проблема, но я точно знаю, что в Украине этим занимаются.
- Фридрих Мерц, который, как ожидается, займет в мае пост канцлера ФРГ, считает, что Германия должна поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Итоги выборов в Германии - одна из немногих приятных вещей в мировой политике в последнее время и для Украины, и для восточного фланга НАТО?
- Да, хочется надеяться на это. Но я думаю, что заявление Мерца о передаче ракет Taurus - это, так сказать, телеграмма не только Киеву, но и Америке. Однако что-то более конкретное можно будет сказать уже тогда, когда новое правительство Германии начнет свою работу. Сейчас же можно только просто подтвердить, что высказывания Мерца выглядят позитивно.
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