В студии Postimees Мадис Микко: могут ли позиции США и Европы по войне в Украине вновь сблизиться?

- Издание Bloomberg сообщило, что администрация Дональда Трампа информировала союзников по G7, что не может подписать заявление с осуждением российского удара по Сумам, так как «работает над сохранением пространства для мирных переговоров». Действительно ли отказ Вашингтона назвать вещи своими именами может помочь началу мирных переговоров? Или, скорее, дело обстоит так, что Россия только получает новые подтверждения своей безнаказанности и будет продолжать наносить удары по мирному населению Украины?

- Издание Wall Street Journal сообщило, что несколько чиновников в окружении Трампа советуют ему более скептически относиться к заявлениям Москвы о желании мира с Украиной. Якобы такие советы дают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог, но сам Трамп предпочитает пока слушать Стива Уиткоффа, который практически в восторге от Владимира Путина. Не рискует ли Россия, продолжая бомбить мирные города Украины, все-таки развернуть Трампа от Уиткоффа в сторону Келлога, не случится ли однажды такое, что Трамп больше не сможет называть черное белым?

- Генсек НАТО Марк Рютте во вторник посетил Одессу вместе с Владимиром Зеленским. Рютте написал в соцсетях, что поддержка Украины со стороны НАТО непоколебима, также известно, что украинский президент и генсек НАТО обсудили усиление ПВО Украины. Очень приятно, что генсек НАТО приезжает в Одессу, это сильный символический шаг поддержки, но если говорить о практической стороне дела и системах ПВО, так ли много тут зависит от Рютте? Ведь, наверное, по-настоящему помочь с ПВО Украине может только Дональд Трамп, который о будущем НАТО часто высказывается довольно скептически?