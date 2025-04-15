Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны

Президент США Дональд Трамп обвинил в развязывании войны не только авторитарного лидера России, но также бывшего президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
«Миллионы людей погибли из-за трех человек», - привела слова Дональда Трампа телекомпания Би-би-си вечером накануне. При этом издание отмечает, что, согласно оценкам, в полномасштабной агрессивной войне, начатой Россией в феврале 2022 года, число погибших составляет скорее сотни тысяч, а не миллионы. «Назовем Путина номером один, Байдена - номером два, он вообще не понимал, что делает, и Зеленского», - перечислил Трамп тех, кого он считает виновными в войне.