Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны

«Миллионы людей погибли из-за трех человек», - привела слова Дональда Трампа телекомпания Би-би-си вечером накануне. При этом издание отмечает, что, согласно оценкам, в полномасштабной агрессивной войне, начатой Россией в феврале 2022 года, число погибших составляет скорее сотни тысяч, а не миллионы. «Назовем Путина номером один, Байдена - номером два, он вообще не понимал, что делает, и Зеленского», - перечислил Трамп тех, кого он считает виновными в войне.

Он вновь повторил, что войны бы не случилось, если бы он оставался президентом. «Этой войны никогда не должно было случиться. Байден мог бы ее остановить, и Зеленский мог бы ее остановить, и Путин не должен был ее начинать, - заявил Трамп. - Все виноваты. Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен... хотя я не уверен, что он таков. У нас с ним был жесткий разговор - он просил все больше и больше».