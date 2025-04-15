Итоги общеэстонского рейда: тысячи нарушений ПДД и нелепые оправдания водителей

В ходе состоявшихся на прошлой неделе дорожных рейдов - масштабной акции проверки скорости дорожного движения - полиция зафиксировала 2669 случаев превышения скорости в 1726 местах по всей Эстонии, о чем сообщили в полицию сами участники дорожного движения.
На прошлой неделе в дорожных рейдах приняли участие 1057 полицейских, которые проверили 1726 точек по всей Эстонии, о чем участники дорожного движения ранее сообщали на сайте liiklustalgud.ee. В неделю проведения дорожных рейдов полиция зафиксировала в этих местах 1625 нарушений скоростного режима и 399 других нарушений правил дорожного движения.
Хотя полиция постоянно говорит об опасности превышения скорости, поведение водителей на дороге существенно не изменилось. «Иногда превышение скорости даже воспринимается как должное. Когда сотрудники правоохранительных органов спрашивали водителей о причине превышения скорости, оказывалось, что на самом деле это происходило скорее из-за неумения планировать свое время», - указала подполковник полиции Сирле Лойго.
Чаще всего водители, превысившие скорость, говорят, что торопятся. Например, на Таллиннской окружной дороге был задержан получивший первичные водительские права водитель, его скорость составила 148 км/ч. Оправдание нарушителя было простым: он опаздывал в школу. Иногда встречались и абсурдные оправдания: например, в Таллинне водитель заявил, что ехал значительно быстрее разрешенной скорости, поскольку таким образом сушил машину после мойки.
«Целью акции является повышение безопасности дорожного движения, поэтому мы ограничились беседами с 645 водителями и надеемся, что человек поймет свое нарушение без штрафа, - сказала Лойго. - Идея дорожных рейдов заключается в том, чтобы присутствовать там, где местные жители больше всего обеспокоены превышением скорости и ждут наc».
Она добавила, что люди действительно ждали полицию на определенных участках: «В Кийли местные жители угощали замерявших скорость полицейских печеньем, чтобы выразить свою благодарность».
В этом году население также было особенно активно, сообщая в полицию об опасных участках дорожного движения, и в этом году было зафиксировано рекордное количество таких случаев. «Мы благодарны всем, кто отметил свои наблюдения на карте дорожного движения, а также тем, кто понимает риски, связанные с превышением скорости и вносит свой вклад в то, чтобы сделать наши дороги и улицы безопаснее. Безопасную дорожную среду создает не один полицейский, превышающий скорость, а все участники дорожного движения вместе», - сказала сотрудница полиции.
Помимо скорости внимание уделялось и всему остальному, происходящему на дороге. Например, были выявлены водители, употреблявшие алкоголь, игравшие со своими телефонами, не имевшие техосмотра и другие подобные нарушения. Отзывы сотрудников полиции о проверенных местах можно посмотреть на сайте www.liiklustalgud.ee.
Подполковник полиции отметила, что хотя на неделе проведения рейдов погодные условия были вполне зимними, с этой недели погода стала весенней, и в городе появилось большое количество двухколесных транспортных средств. «Водители велосипедов, электросамокатов и мотоциклов менее защищены, и для них дорожно-транспортное происшествие может обернуться более серьезными травмами. Пожалуйста, будьте осторожны и учитывайте других участников дорожного движения», - сказала Лойго.