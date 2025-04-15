Итоги общеэстонского рейда: тысячи нарушений ПДД и нелепые оправдания водителей

В этом году население также было особенно активно, сообщая в полицию об опасных участках дорожного движения, и в этом году было зафиксировано рекордное количество таких случаев. «Мы благодарны всем, кто отметил свои наблюдения на карте дорожного движения, а также тем, кто понимает риски, связанные с превышением скорости и вносит свой вклад в то, чтобы сделать наши дороги и улицы безопаснее. Безопасную дорожную среду создает не один полицейский, превышающий скорость, а все участники дорожного движения вместе», - сказала сотрудница полиции.