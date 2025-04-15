Собираетесь купить в магазине одну вещь, но набираете полную корзину? В какой ситуации эмоциональный шопинг представляет проблему и как прекратить совершать эмоциональные покупки, рассказывает эксперт банка Citadele.
Отдельные эмоциональные покупки еще не свидетельствуют о проблеме. Поводом для беспокойства эмоциональный шопинг является в том случае, если человек не может придерживаться поставленных финансовых целей и бюджета. «Если из-за внеплановых покупок приходится откладывать оплату счетов или отменять запланированные покупки, не исключено, что у человека есть проблема с эмоциональным шопингом, - говорит руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.
О проблеме также может свидетельствовать и то, если человек позднее сожалеет о покупках. «Несмотря на то, что в момент совершения покупки человек испытывает положительные эмоции, спустя некоторое время может наступить раскаяние, потому что куплена ненужная вещь, либо она больше не нравится, либо человек испытывает чувство вины из-за того, что необдуманно потратил деньги», - говорит она.
Шопинг вызывает позитивные эмоции, поскольку в процессе повышается уровень дофамина в мозгу. Тот же эффект можно получить, поиграв с домашним животным или почитав книгу, но его же дает листание социальных сетей, употребление алкоголя и курение. «Поэтому и здесь действует принцип, что не все то хорошо, что вызывает приятные эмоции», - отмечает Хакиайнен.
Поскольку эмоциональный шопинг связан со сложившимися привычками, на первых этапах от него может быть сложно отказаться. «Это можно сравнить, например, с тягой к сладкому: в эмоциональном смысле это создает приятные ощущения, но человеку сложно уменьшить потребляемые количества сладостей или совсем прекратить тянуться к сладкому, - говорит Хакиайнен.
По ее словам, в первую очередь важно научиться замечать и распознавать привычку. «Попробуйте на секунду задуматься, что вы чувствуете. Испытываете тревогу? Грусть? Злость? Может, сильную радость? Все эти чувства могут подтолкнуть к эмоциональному шопингу, потому что человек хочет себя утешить или премировать», - советует она.
Более молодая целевая группа определенно сильно подвержена воздействию социальных сетей. Тренды и видео с распаковками в Instagram, TikTok и YouTube заставляют испытывать постоянное ощущение потребности в чем-то и приводят к синдрому FOMO (fear of missing out), или синдрома упущенной выгоды. Все это может привести к росту импульсивности при совершении покупок.
Рекламы, которые человек видит в социальных сетях, и рекомендации инфлюэнсеров могут создать впечатление, будто некоторые продукты абсолютно необходимы, тогда как на самом деле человек в них не нуждается. Поэтому важно понимать, как воздействуют на принятие решений о покупках социальные сети, и постараться совершать осознанный выбор.
Что делать в ситуации, когда эмоциональный шопинг становится проблемой?
- Постепенно придите к соблюдению бюджета. Часто люди, склонные к совершению эмоциональных покупок, испытывают сложности с тем, чтобы придерживаться бюджета, но это отнюдь не означает, что бюджет составлять не нужно. «Начать можно с пересмотра своих расходов и разбивания их на категории. Затем можно попытаться составить бюджет, уменьшив расходы по некоторым из категорий. Чересчур жесткого бюджета придерживаться сложно. Более того, он может стать источником дополнительного стресса», – говорит Хакиайнен. По той же причине не следует сразу полностью отказываться от шопинга. Гораздо эффективнее будет выделить на эту статью расходов конкретную сумму.
- Умейте распознавать свои эмоции. Важно развивать свой эмоциональный интеллект, чтобы понимать, какая именно эмоция побуждает вас совершать покупки, и уметь справляться с чувствами. В таких случаях может помочь общение с психологом - специалист поможет разобраться в эмоциях и найти способы с ними справиться.
- Найдите замену. «Отправьтесь на прогулку, приберитесь в шкафу, сделайте уборку дома. Это поможет ненадолго сконцентрироваться на чем-то еще и контролировать эмоцию, побуждающую к шопингу», - поясняет Хакиайнен. По ее словам, также помогает и правило 24 часов. Если хочется что-то купить - отложите покупку на сутки. «При таком подходе человек не запрещает себе покупку, но достаточно вероятно, что в течение 24 часов эмоция пропадет, и вожделенная вещь уже перестанет таковой казаться», - дополняет представитель Citadele.
- Держите на карточке конкретную сумму. Хороший вариант - оставлять на банковской карточке сумму, требующуюся на определенный период, например, на неделю. Это поможет лучше придерживаться бюджета.
- Отключите онлайн-платежи. В онлайн-магазинах можно проводить часы, даже не вставая с дивана. По данным Евростата, 77 процентов пользователей интернета в 2024 году покупали товары и услуги онлайн. Отключив возможность онлайн-платежей, вы снизите вероятность совершения эмоциональных покупок.
- Не стесняйтесь обратиться за помощью. Если вы чувствуете, что можете оказаться в затруднительном финансовом положении, обратитесь за консультацией в банк или к консультанту по вопросам долговых обязательств.