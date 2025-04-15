Как прекратить совершать эмоциональные покупки?

Отдельные эмоциональные покупки еще не свидетельствуют о проблеме. Поводом для беспокойства эмоциональный шопинг является в том случае, если человек не может придерживаться поставленных финансовых целей и бюджета. «Если из-за внеплановых покупок приходится откладывать оплату счетов или отменять запланированные покупки, не исключено, что у человека есть проблема с эмоциональным шопингом, - говорит руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

О проблеме также может свидетельствовать и то, если человек позднее сожалеет о покупках. «Несмотря на то, что в момент совершения покупки человек испытывает положительные эмоции, спустя некоторое время может наступить раскаяние, потому что куплена ненужная вещь, либо она больше не нравится, либо человек испытывает чувство вины из-за того, что необдуманно потратил деньги», - говорит она.

Шопинг вызывает позитивные эмоции, поскольку в процессе повышается уровень дофамина в мозгу. Тот же эффект можно получить, поиграв с домашним животным или почитав книгу, но его же дает листание социальных сетей, употребление алкоголя и курение. «Поэтому и здесь действует принцип, что не все то хорошо, что вызывает приятные эмоции», - отмечает Хакиайнен.