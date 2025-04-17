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ФОТО Пасхальное чаепитие у баронессы Ферзен и немного шведского дизайна

В этом году православные, лютеране и католики отмечают Пасху одновременно. Это случается нечасто, и верующие говорят, что это - хороший знак. Эстония не относится к очень религиозным странам. Однако украшать дом и готовить пасхальные блюда принято во многих семьях, даже если люди и не ходят в церковь святить куличи и крашенки. Поэтому сегодня мы, с присущим рубрике «Ваш дом» постоянством поговорим о пасхальном интерьере и еде.

Чтобы создать эффектный праздничный стол, нет необходимости тратить деньги на новый декор. Подойдем к делу творчески и для создания праздничного убранства используем всего несколько новых деталей, а остальное наскребем по сусекам (с).

Желтый, как солнышко

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