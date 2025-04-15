Ралли «Эстония» приведет гоночный этап в маленький город и деревню

В июле этап чемпионата мира по ралли вернется на эстонские дороги. В этот раз WRC Rally Estonia подготовил обновления, которые должны понравиться как гонщикам, так и болельщикам.
По традиции, ралли будет дан старт в четверг на ратушной площади в Тарту. Оттуда гоночные автомобили отправятся на стартовую платформу в Раади для первого скоростного этапа, который получил название SSS1 (super special stage – прим. ред.). Первый спецучасток протяженностью в несколько километров, по словам исполнительного директора ралли Янно Сийтана, является своего рода городской трассой Тарту, хотя официально он находится в Тартуском уезде.
В истории Rally Estonia скоростные этапы проходили и в Тарту, однако сейчас, когда ралли входит в серию WRC, разместить зрителей на городском этапе стало сложно. «В Раади больше пространства, и зрителям удобнее наблюдать за автомобилями», - пояснил Сийтан.
Тем не менее, в рамках Rally Estonia состоится и полноценный городской этап, но не в Тарту, а в Эльва. Также короткий, менее двух километров, городской этап пройдет в пятницу.
«Эльва - красивый город, а местная окружная дорога - красивое место. Надеемся, что погода будет благосклонна, и на этот этап соберется много зрителей», - отметил Сийтан. Городской этап был запланирован и в прошлом году, однако тогда Rally Estonia не входило в серию WRC, а было этапом чемпионата Европы по ралли (ERC).
Радуются такому событию и местные жители. «Мы, конечно, рады, что этап пройдет в Эльва, так как это дает возможность показать нас широкой аудитории и порадовать яркими эмоциями местных жителей», - сказал старейшина Эльва Прийт Вярв.
Волостная управа Эльва не выдвигала организаторам ралли никаких условий или требований, так как это специалисты своего дела. «Наша заинтересованность заключается в том, чтобы ралли было безопасным и зрелищным», - отметил Прийт Вярв.
Волость Эльва субсидирует Rally Estonia суммой в 25 000 евро. Кроме того, волостная управа сотрудничает с организаторами в области маркетинга и рекламы. Город Тарту выделит на проведение ралли 56 000 евро. В последний раз, когда Rally Estonia была частью серии WRC, город выделил на это 75 000 евро. В прошлом году, когда ралли входило в серию ERC, субсидия составила 40 000 евро.
Хотя некоторые гонщики критиковали короткие городские этапы, например, Отть Тянак называл их в прошлом этапами «Микки-Мауса», руководитель Rally Estonia считает, что этапы в Раади и Эльва не вызовут критики среди гонщиков.
«С учетом средней скорости раллийных автомобилей, это достаточно значительные этапы. Я уверен, что гонщики останутся довольны», - отметил Сийтан.
Запланирован также совершенно новый скоростной этап в деревне Хелленурме, который пройдет в воскресенье. Этот этап значительно обогатит соревнование, так как у гонщиков нет составленной ранее легенды, и этап пройдет лишь один раз, что исключает возможность исправления ошибок на одном и том же участке трассы.
По оценке Сийтана, интересным является и пятничный этап на Пейпсияэре, который отличается своей длиной и технической сложностью. «На этом этапе всегда что-то происходит, и между гонщиками образуются значительные разрывы, так как трасса узкая и быстрая, что побуждает идти на риски», - пояснил он.
В этом году повторное прохождение этапов будет чередоваться, например, в пятницу участники будут поочередно проходить этапы Пейпсияэре и Муствеэ. Поскольку эти этапы расположены близко друг к другу, зрители смогут наблюдать за обоими проходами на каждой из трасс.
Если раньше финальный этап с начислением очков Rally Estonia проводился в Камбья и завершался в Лейго, то в этот раз последний этап ралли переместится в Валгамаа. Этап Арула, получивший статус power stage, будет длиннее обычного - почти 23 километра, что сохранит интригу до последних километров.
Награждение ралли пройдет в конце этапа с очками у спортивного центра Кяэрику. «Кяэрику - это спортивная мекка Эстонии, здесь завершение ралли будет сопровождаться живописным видом на водоем, многочисленными спортивными площадками и обширным пространством для размещения всех участников и зрителей», - отметил Сийтан.
WRC Delfi Rally Estonia 2025:
Открытие 17 июля на ратушной площади Тарту.
Общая протяженность: 308,35 километра.
20 скоростных этапов.
Ралли пройдет в Тарту, а также на дорогах волостей Тарту, Отепя, Эльва, Канепи, Камбья, Кастре, Ныо, Пейпсияэре и Муствеэ.
Совершенно новый скоростной этап, SS18 Хелленурме, состоится в воскресенье, 20 июля.
Зона обслуживания расположена за Эстонским национальным музеем в Раади.
Этап с начислением очков и все ралли завершатся 20 июля в Кяэрику.
Источник: Rally Estonia