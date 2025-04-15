Ралли «Эстония» приведет гоночный этап в маленький город и деревню

Волостная управа Эльва не выдвигала организаторам ралли никаких условий или требований, так как это специалисты своего дела. «Наша заинтересованность заключается в том, чтобы ралли было безопасным и зрелищным», - отметил Прийт Вярв.

Волость Эльва субсидирует Rally Estonia суммой в 25 000 евро. Кроме того, волостная управа сотрудничает с организаторами в области маркетинга и рекламы. Город Тарту выделит на проведение ралли 56 000 евро. В последний раз, когда Rally Estonia была частью серии WRC, город выделил на это 75 000 евро. В прошлом году, когда ралли входило в серию ERC, субсидия составила 40 000 евро.

Хотя некоторые гонщики критиковали короткие городские этапы, например, Отть Тянак называл их в прошлом этапами «Микки-Мауса», руководитель Rally Estonia считает, что этапы в Раади и Эльва не вызовут критики среди гонщиков.

«С учетом средней скорости раллийных автомобилей, это достаточно значительные этапы. Я уверен, что гонщики останутся довольны», - отметил Сийтан.

Запланирован также совершенно новый скоростной этап в деревне Хелленурме, который пройдет в воскресенье. Этот этап значительно обогатит соревнование, так как у гонщиков нет составленной ранее легенды, и этап пройдет лишь один раз, что исключает возможность исправления ошибок на одном и том же участке трассы.