Министерство образования поможет обучить компьютерной грамоте более тысячи взрослых жителей Эстонии

Учитывая растущее распространение использования смарт-устройств и перемещение электронных услуг на смарт-устройства, в дополнение к базовому обучению работе на компьютере также предлагается отдельное обучение начального уровня для пользователей смарт-устройств. До конца года во всех уездах Эстонии пройдут курсы по использованию смарт-устройств для начинающих и базовому компьютерному обучению.

Обучение проведут Таллиннский народный университет в Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа, Валгаский компьютерный центр в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, Nordic Training в Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Йыгевамаа и Пылвамаа, а также Пярнуский народный университет в Пярнумаа, Ярвамаа, Хийумаа, на Сааремаа и в Ляэнемаа.

Специалист министерства по программе образования взрослых Ингрит Кера отметила, что уровень цифровых навыков среди жителей Эстонии неравномерен.

В старших возрастных группах больше людей, не пользующихся компьютерами и интернетом, но есть и люди трудоспособного возраста. Отсутствие цифровых навыков препятствует их профессиональному развитию, а также снижает общее благополучие, поскольку различные электронные услуги становятся все более распространенными в обществе. Именно поэтому мы предлагаем желающим бесплатно и недалеко от дома научиться пользоваться компьютерами и смарт-устройствами», - сказала Кера.