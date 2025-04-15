Видео Футболист сборной Эстонии вернулся после травмы с голом и красной карточкой. Последняя, однако, была аннулирована

Полузащитник бухарестского «Рапида» Матиас Кяйт, получивший травму головы 2 апреля, пропустил матч высшей лиги Румынии против «Динамо» на прошлых выходных. Однако в этот понедельник он вернулся на поле, и помог своей команде сыграть вничью 1:1 с клубом «Клуж».

Глагол «помогать» здесь уместен, потому что именно Кяйт забил единственный гол «Рапида» в этом матче, сравняв счет на 53-й минуте. Это стало ответом на гол Лео Болгадо из «Клужа», забитый на 7-й минуте.

Через тринадцать минут Кяйт едва не стал козлом отпущения для клуба: в момент, когда главный арбитр показал ему вторую желтую карточку за симуляцию. К счастью для эстонца, вмешалась система VAR, которая зафиксировала офсайд в предыдущем эпизоде, благодаря чему красная карточка была аннулирована.