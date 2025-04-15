Председатель правления Mapri Ehitus Прийт Яагант отметил, что решение о сносе связано с рядом вопросов. Здание начало накреняться несколько лет назад. «За это время мы провели различные исследования, чтобы выяснить, возможно ли укрепить здание на улице Лубья и остановить его наклон», - сказал он.