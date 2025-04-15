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ДЕЛО О НАКРЕНИВШЕМСЯ ДОМЕ Застройщик: строительство нового дома – единственный морально оправданный выбор (1)

Перевод: Валерия Ермакова
Накренившийся дом является непригодным для проживания.
Накренившийся дом является непригодным для проживания. Фото: Margus Ansu

Жители дома по адресу Лубья, 2a, в Тарту приняли предложение компании Mapri Ehitus снести здание и построить на его месте новое. На этапе сноса будет проведен тщательный анализ, чтобы выяснить причину крена, которая пока остается неизвестной. Все расходы берет на себя компания Mapri Ehitus.

Председатель правления Mapri Ehitus Прийт Яагант отметил, что решение о сносе связано с рядом вопросов. Здание начало накреняться несколько лет назад. «За это время мы провели различные исследования, чтобы выяснить, возможно ли укрепить здание на улице Лубья и остановить его наклон», - сказал он.

В процесс были вовлечены эксперты как со стороны строительной компании, так и со стороны владельцев квартир, между сторонами происходил постоянный обмен информацией. «Однако проведенные экспертизы не дали однозначного ответа и основаны лишь на предположениях - реальная причина крена остается неизвестной. Мы сможем установить её только после сноса здания», - подчеркнул Яагант.

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