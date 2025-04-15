ДЕЛО О НАКРЕНИВШЕМСЯ ДОМЕ Застройщик: строительство нового дома – это единственный морально оправданный выбор

Жители дома по адресу Лубья, 2a, в Тарту приняли предложение компании Mapri Ehitus снести здание и построить на его месте новое. На этапе сноса будет проведен тщательный анализ, чтобы выяснить причину накренения здания, которая пока остается неизвестной. Все расходы берет на себя компания Mapri Ehitus.
Председатель правления Mapri Ehitus Прийт Яагант отметил, что решение о сносе связано с рядом вопросов. Здание начало накреняться несколько лет назад. «За это время мы провели различные исследования, чтобы выяснить, возможно ли укрепить здание на улице Лубья и остановить его накренение», - сказал он.