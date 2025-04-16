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«Тащить детей в лагерь вражеской страны – это дно»: что Нарва думает об истории с лагерем «Артек»​ (2)

19 августа 2010 года. Праздник «Артек – навсегда!»
19 августа 2010 года. Праздник «Артек – навсегда!» Фото: Л. Авсеева, официальный сайт «Артека»

Rus.Postimees собрал мнения нарвитян о ситуации, связанной с отправленными в крымский лагерь «Артек»​ детьми. Этот факт был раскрыт в ежегоднике Департамента полиции безопасности (КаПо). Несмотря на то, что Крым является зоной военных действий, риски были проигнорированы, а дети стали жертвами военной пропаганды.​

В апреле 2025 года в ежегодном отчёте Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо) была раскрыта информация о поездке детей из Ида-Вирумаа в аннексированный Россией Крым.

Организаторами поездки стали Андрей Маркус, сотрудник Силламяэского центра интересов и молодёжи «Улей», и его супруга Елена Курган, работающая в нарвском центре «Ругодив» преподавателем в кружке бальных танцев. Они привезли детей в «Артек», российский детский лагерь, расположенный в зоне риска.

По информации КаПо, детей использовали в пропагандистских целях, что вызвало осуждение со стороны Нарвской горуправы и дома культуры «Ругодив». Данный инцидент подчёркивает продолжающееся влияние России на молодёжь в Эстонии, несмотря на санкции и усилия по ограничению пропаганды.​

По словам Ларисы Дегель, руководителя отдела культуры Нарвской городской управы, согласно информации исполняющей обязанности директора «Ругодива» Елены Каврус, педагог Елена Курган во время поездки находилась в официальном отпуске.

«Поездка была осуществлена по личной инициативе участников. Педагог Елена Курган не проинформировала руководство "Ругодива" ни о своих планах на поездку, ни о состоявшейся поездке», - сказала Дегель.

По словам Елены Каврус, исполняющей обязанности директора ДК «Ругодив», она согласия на эту поездку не давала, а человек, который не считается с мнением руководителя и с опасностью подобной поездки для детей не может продолжать работать в муниципальном учреждении.

Rus.Postimees поговорил с нарвитянами, чтобы узнать, что они думают о произошедшем, и можно ли оправдать случившееся попыткой руководителей и детей приобщиться к культуре, или никакой речи о культуре вне политики  во время войны идти не может. 

Сергей Степанов, журналист

Сергей Степанов.
Сергей Степанов. Фото: Ülo Joosing, ETV

На мой взгляд, это был абсолютно неразумный шаг организаторов этой поездки. Везти детей в лагерь, пускай даже не в активную зону боевых действий, но все же туда, где идет война - это просто глупо. Культура вне политики в условиях войны - это звучит очень странно. Идет война, и о чем тут можно говорить.

Вряд ли эта поездка каким-то образом отразится на самих детях, я имею ввиду возможные реальные проблемы в будущем с учебой, с поступлением в университет и так далее. Дети, которые поехали туда, в первую очередь там оказались по решению своих родителей.

Если говорить о том, должен ли был город вмешиваться в этот процесс и запрещать поездку, то вряд ли городские структуры  вообще были в курсе. Если я правильно понял, то все решалось как частная инициатива. А вот родители могли остановить это, но не сделали. Поэтому все вопросы к родителям этих детей - почему, зная что там война, они спокойно отправили туда ребенка? Как можно было принимать такое решение, рисковать своим ребенком, я не понимаю.

Рене Абрамсон, общественный деятель, член Партии реформ

Рене Абрамсон, член правления Нарвского округа Партии реформ.
Рене Абрамсон, член правления Нарвского округа Партии реформ. Фото: личный архив

Насколько разумно и этично везти детей в пропагандистский лагерь, организованный страной-агрессором на оккупированной территории, чуть ли не в зону военных действий? Какую культуру им там прививали? Культура - это часть общества и общественной жизни, и культура не может полностью быть аполитичной. Культура - это то, что осмысливает мир, в том числе политику этого мира, и даёт происходящему оценки. Например, Бэнкси.

Сейчас очень много культуры, которая занимается повесткой дня и событиями, - и это круто, так и должно быть. Детям надо рассказывать о политике, надо учить их распознавать манипуляции, видеть максимально полную картину политической жизни, а не возить в пропагандистские лагеря.

Надеюсь, на будущее детей эта поездка никак не повлияет, или даже, наоборот, повлияет позитивно. Надеюсь, что дети эту манипуляцию раскусили и увидели убогость и аморальность агрессора. Со стороны нашей страны отношение к детям не изменится, чего нельзя сказать по поводу отношения к взрослым людям, которые их туда отвезли и эту поездку им организовали. 

Надеюсь на журналистское расследование на эту тему и на то, что все высокопоставленные чиновники и политики города, которые об этом знали, будут вынуждены объяснить обществу, почему они допустили поездку детей в пропагандистский лагерь, в зону боевых действий. Жаль, очень жаль. Мне интересно, сколько родителей из этого танцевального кружка отказались или сколько из них вообще засомневались? 
 

Яна Кондрашова, заместитель председателя горсобрания

Яна Кондрашова.
Яна Кондрашова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Прошёл год с момента этого события, и теперь важно рассматривать его с точки зрения последствий. Идут разговоры об увольнении Елены Курган с должности. Но если ответственность должна ложиться на работника, то несправедливо наказывать только руководителя кружка.

Это происходило с позволения исполняющей обязанности директора Елены Каврус, и она также должна понести ответственность. Вопросы к руководству города того времени, к мэру Яану Тоотсу, тоже остаются открытыми. Если кто-то должен нести ответственность, то все три звена. Увольнять работника муниципального ДК спустя год глупо, ведь не было ни письменных предупреждений, ни выговоров работнику.

К тому же на момент событий за такие поездки нельзя было наказать, это сейчас закон изменился. У этой истории есть две стороны: этическая и юридическая. Если говорить об этике, то, конечно, в данной ситуации было бы лучше избежать такой поездки. Однако важно понимать, что убеждения и риторика родителей могут сильно отличаться от сегодняшней актуальной в стране повестки и взглядов.

Родители, конечно, хотят защитить своих детей, но важно, были ли проведены соответствующие беседы с детьми и их родителями, были ли они предупреждены ли о возможных рисках. Руководство должно было обеспечить такую подготовку. Но нельзя отрицать, что ответственность за детей несут именно родители. 

Антон Праткунас, предприниматель, депутат

Антон Праткунас.
Антон Праткунас. Фото: Антон Праткунас

Это абсолютно безответственно и аморально - везти детей на оккупированную Россией территорию, да ещё и в лагерь, где их используют в военной пропаганде. Организаторы не могли не знать, куда они их везут, особенно учитывая, что Крым - это оккупированная территория. Это не наивность, это осознанное соучастие в путинской машине влияния.

Поражает, что эстонские «педагоги» не смогли критически проанализировать происходящее ни до поездки, ни после, и до сих пор уверены, что поступили правильно.

Дети должны быть защищены от такой агрессивной политики, как российская. А когда культура становится инструментом пропаганды, речь идет уже о творчестве, а о манипуляции. И в этом случае вся ответственность ложится на взрослых, которые это допускают. Дети увидели войну против Украины, перевёрнутую с ног на голову, как что-то нормальное и даже героическое. Такие пропагандистские мероприятия могут серьёзно повлиять на их восприятие мира и ценностей. Тащить детей в лагерь вражеской страны - это дно.

И родители, и город не просто могли, а обязаны были вмешаться. Поскольку дети были несовершеннолетними, то родители сами  дали согласие на поездку в пропагандистский лагерь на территорию, куда может прилететь и ракета.

Денис Ларченко, депутат Нарвского горсобрания

Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: Ээро Вабамяги

Мне кажется, что руководитель кружка поступила крайне безответственно и подвергла большому риску тех детей, которых она повезла в зону военных действий. Я понимаю, что она хотела организовать детям отдых, и это очень похвально, но необходимо думать, куда ты везешь детей.

Ни один нормальный человек не поедет ни в Египет, ни еще куда-либо, если там проходят мятежи и вооруженные конфликты. Здесь же она везет детей практически в эпицентр военных действий. Слава богу, что все обошлось и дети остались живы и здоровы, но никто из нас не знает, куда могла бы прилететь очередная ракета или дрон.

Я искренне надеюсь, что впредь руководители кружков будут более ответственно подходить к выбору мероприятий и поездок, в которых участвуют их подопечные. Особенно это касается заграничных поездок. В мире сегодня происходит огромное количество действительно серьезных конфликтов и войн. И нужно думать, куда и зачем ты везешь детей.

Наталия Умарова, руководитель НКО Lapsele Oma Kodu

Наталия Умарова.
Наталия Умарова. Фото: Илья Смирнов.

Наш мир в последние несколько лет проходит много испытаний и изменений в понимании истинных ценностей, безопасности людей - государств, а также общения в обществе. Думаю, что при планировании особенно детских мероприятий, поездок нужно более детально взвешивать их необходимость и влияние именно с точки зрения ребёнка, ведь мы, взрослые, несём за них ответственность.

Важно не только мероприятие, но и создающийся вокруг «ореол», который ребёнок не может до конца всесторонне оценить. Как руководитель некоммерческого центра социальных услуг и проводимых проектов, я такую поездку для детей не предприняла бы, особенно с точки зрения ответственности за ребёнка.

Дети и культура должны оставаться в стороне от политики, но политика как устройство общества нас окружает и влияет на наши действия, понимания разных культурных ценностей, поэтому зачастую здесь трудно провести линию раздела и тем важнее роль взрослого в жизни ребёнка с точки зрения формирования личности.

Самый большой вопрос в этой истории к родителям! Мы всё время пытаемся перенести ответственность - кто-то должен вмешаться, кто-то запретить, а что думали родители, соглашаясь на эту поездку в целом?

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