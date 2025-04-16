К тому же на момент событий за такие поездки нельзя было наказать, это сейчас закон изменился. У этой истории есть две стороны: этическая и юридическая. Если говорить об этике, то, конечно, в данной ситуации было бы лучше избежать такой поездки. Однако важно понимать, что убеждения и риторика родителей могут сильно отличаться от сегодняшней актуальной в стране повестки и взглядов.

Родители, конечно, хотят защитить своих детей, но важно, были ли проведены соответствующие беседы с детьми и их родителями, были ли они предупреждены ли о возможных рисках. Руководство должно было обеспечить такую подготовку. Но нельзя отрицать, что ответственность за детей несут именно родители.

Антон Праткунас, предприниматель, депутат

Антон Праткунас. Фото: Антон Праткунас

Это абсолютно безответственно и аморально - везти детей на оккупированную Россией территорию, да ещё и в лагерь, где их используют в военной пропаганде. Организаторы не могли не знать, куда они их везут, особенно учитывая, что Крым - это оккупированная территория. Это не наивность, это осознанное соучастие в путинской машине влияния.

Поражает, что эстонские «педагоги» не смогли критически проанализировать происходящее ни до поездки, ни после, и до сих пор уверены, что поступили правильно.