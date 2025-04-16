Rus.Postimees собрал мнения нарвитян о ситуации, связанной с отправленными в крымский лагерь «Артек» детьми. Этот факт был раскрыт в ежегоднике Департамента полиции безопасности (КаПо). Несмотря на то, что Крым является зоной военных действий, риски были проигнорированы, а дети стали жертвами военной пропаганды.
В апреле 2025 года в ежегодном отчёте Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо) была раскрыта информация о поездке детей из Ида-Вирумаа в аннексированный Россией Крым.
Организаторами поездки стали Андрей Маркус, сотрудник Силламяэского центра интересов и молодёжи «Улей», и его супруга Елена Курган, работающая в нарвском центре «Ругодив» преподавателем в кружке бальных танцев. Они привезли детей в «Артек», российский детский лагерь, расположенный в зоне риска.
По информации КаПо, детей использовали в пропагандистских целях, что вызвало осуждение со стороны Нарвской горуправы и дома культуры «Ругодив». Данный инцидент подчёркивает продолжающееся влияние России на молодёжь в Эстонии, несмотря на санкции и усилия по ограничению пропаганды.
По словам Ларисы Дегель, руководителя отдела культуры Нарвской городской управы, согласно информации исполняющей обязанности директора «Ругодива» Елены Каврус, педагог Елена Курган во время поездки находилась в официальном отпуске.
«Поездка была осуществлена по личной инициативе участников. Педагог Елена Курган не проинформировала руководство "Ругодива" ни о своих планах на поездку, ни о состоявшейся поездке», - сказала Дегель.
По словам Елены Каврус, исполняющей обязанности директора ДК «Ругодив», она согласия на эту поездку не давала, а человек, который не считается с мнением руководителя и с опасностью подобной поездки для детей не может продолжать работать в муниципальном учреждении.
Rus.Postimees поговорил с нарвитянами, чтобы узнать, что они думают о произошедшем, и можно ли оправдать случившееся попыткой руководителей и детей приобщиться к культуре, или никакой речи о культуре вне политики во время войны идти не может.
Сергей Степанов, журналист
На мой взгляд, это был абсолютно неразумный шаг организаторов этой поездки. Везти детей в лагерь, пускай даже не в активную зону боевых действий, но все же туда, где идет война - это просто глупо. Культура вне политики в условиях войны - это звучит очень странно. Идет война, и о чем тут можно говорить.
Вряд ли эта поездка каким-то образом отразится на самих детях, я имею ввиду возможные реальные проблемы в будущем с учебой, с поступлением в университет и так далее. Дети, которые поехали туда, в первую очередь там оказались по решению своих родителей.
Если говорить о том, должен ли был город вмешиваться в этот процесс и запрещать поездку, то вряд ли городские структуры вообще были в курсе. Если я правильно понял, то все решалось как частная инициатива. А вот родители могли остановить это, но не сделали. Поэтому все вопросы к родителям этих детей - почему, зная что там война, они спокойно отправили туда ребенка? Как можно было принимать такое решение, рисковать своим ребенком, я не понимаю.
Рене Абрамсон, общественный деятель, член Партии реформ
Насколько разумно и этично везти детей в пропагандистский лагерь, организованный страной-агрессором на оккупированной территории, чуть ли не в зону военных действий? Какую культуру им там прививали? Культура - это часть общества и общественной жизни, и культура не может полностью быть аполитичной. Культура - это то, что осмысливает мир, в том числе политику этого мира, и даёт происходящему оценки. Например, Бэнкси.
Сейчас очень много культуры, которая занимается повесткой дня и событиями, - и это круто, так и должно быть. Детям надо рассказывать о политике, надо учить их распознавать манипуляции, видеть максимально полную картину политической жизни, а не возить в пропагандистские лагеря.
Надеюсь, на будущее детей эта поездка никак не повлияет, или даже, наоборот, повлияет позитивно. Надеюсь, что дети эту манипуляцию раскусили и увидели убогость и аморальность агрессора. Со стороны нашей страны отношение к детям не изменится, чего нельзя сказать по поводу отношения к взрослым людям, которые их туда отвезли и эту поездку им организовали.
Надеюсь на журналистское расследование на эту тему и на то, что все высокопоставленные чиновники и политики города, которые об этом знали, будут вынуждены объяснить обществу, почему они допустили поездку детей в пропагандистский лагерь, в зону боевых действий. Жаль, очень жаль. Мне интересно, сколько родителей из этого танцевального кружка отказались или сколько из них вообще засомневались?
Яна Кондрашова, заместитель председателя горсобрания
Прошёл год с момента этого события, и теперь важно рассматривать его с точки зрения последствий. Идут разговоры об увольнении Елены Курган с должности. Но если ответственность должна ложиться на работника, то несправедливо наказывать только руководителя кружка.
Это происходило с позволения исполняющей обязанности директора Елены Каврус, и она также должна понести ответственность. Вопросы к руководству города того времени, к мэру Яану Тоотсу, тоже остаются открытыми. Если кто-то должен нести ответственность, то все три звена. Увольнять работника муниципального ДК спустя год глупо, ведь не было ни письменных предупреждений, ни выговоров работнику.
К тому же на момент событий за такие поездки нельзя было наказать, это сейчас закон изменился. У этой истории есть две стороны: этическая и юридическая. Если говорить об этике, то, конечно, в данной ситуации было бы лучше избежать такой поездки. Однако важно понимать, что убеждения и риторика родителей могут сильно отличаться от сегодняшней актуальной в стране повестки и взглядов.
Родители, конечно, хотят защитить своих детей, но важно, были ли проведены соответствующие беседы с детьми и их родителями, были ли они предупреждены ли о возможных рисках. Руководство должно было обеспечить такую подготовку. Но нельзя отрицать, что ответственность за детей несут именно родители.
Антон Праткунас, предприниматель, депутат
Это абсолютно безответственно и аморально - везти детей на оккупированную Россией территорию, да ещё и в лагерь, где их используют в военной пропаганде. Организаторы не могли не знать, куда они их везут, особенно учитывая, что Крым - это оккупированная территория. Это не наивность, это осознанное соучастие в путинской машине влияния.
Поражает, что эстонские «педагоги» не смогли критически проанализировать происходящее ни до поездки, ни после, и до сих пор уверены, что поступили правильно.
Дети должны быть защищены от такой агрессивной политики, как российская. А когда культура становится инструментом пропаганды, речь идет уже о творчестве, а о манипуляции. И в этом случае вся ответственность ложится на взрослых, которые это допускают. Дети увидели войну против Украины, перевёрнутую с ног на голову, как что-то нормальное и даже героическое. Такие пропагандистские мероприятия могут серьёзно повлиять на их восприятие мира и ценностей. Тащить детей в лагерь вражеской страны - это дно.
И родители, и город не просто могли, а обязаны были вмешаться. Поскольку дети были несовершеннолетними, то родители сами дали согласие на поездку в пропагандистский лагерь на территорию, куда может прилететь и ракета.
Денис Ларченко, депутат Нарвского горсобрания
Мне кажется, что руководитель кружка поступила крайне безответственно и подвергла большому риску тех детей, которых она повезла в зону военных действий. Я понимаю, что она хотела организовать детям отдых, и это очень похвально, но необходимо думать, куда ты везешь детей.
Ни один нормальный человек не поедет ни в Египет, ни еще куда-либо, если там проходят мятежи и вооруженные конфликты. Здесь же она везет детей практически в эпицентр военных действий. Слава богу, что все обошлось и дети остались живы и здоровы, но никто из нас не знает, куда могла бы прилететь очередная ракета или дрон.
Я искренне надеюсь, что впредь руководители кружков будут более ответственно подходить к выбору мероприятий и поездок, в которых участвуют их подопечные. Особенно это касается заграничных поездок. В мире сегодня происходит огромное количество действительно серьезных конфликтов и войн. И нужно думать, куда и зачем ты везешь детей.
Наталия Умарова, руководитель НКО Lapsele Oma Kodu
Наш мир в последние несколько лет проходит много испытаний и изменений в понимании истинных ценностей, безопасности людей - государств, а также общения в обществе. Думаю, что при планировании особенно детских мероприятий, поездок нужно более детально взвешивать их необходимость и влияние именно с точки зрения ребёнка, ведь мы, взрослые, несём за них ответственность.
Важно не только мероприятие, но и создающийся вокруг «ореол», который ребёнок не может до конца всесторонне оценить. Как руководитель некоммерческого центра социальных услуг и проводимых проектов, я такую поездку для детей не предприняла бы, особенно с точки зрения ответственности за ребёнка.
Дети и культура должны оставаться в стороне от политики, но политика как устройство общества нас окружает и влияет на наши действия, понимания разных культурных ценностей, поэтому зачастую здесь трудно провести линию раздела и тем важнее роль взрослого в жизни ребёнка с точки зрения формирования личности.
Самый большой вопрос в этой истории к родителям! Мы всё время пытаемся перенести ответственность - кто-то должен вмешаться, кто-то запретить, а что думали родители, соглашаясь на эту поездку в целом?