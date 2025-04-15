Администрация Трампа взвешивает почти двукратное сокращение бюджета Госдепартамента

В бюджетном предложении Белого дома, циркулирующем в правительственных кругах, на деятельность Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) в бюджете США на следующий год предусмотрено всего 28,4 млрд долларов. Соответственно, бюджет Госдепартамента на следующий финансовый год будет сокращен на 27 млрд долларов, или на 48 процентов, по сравнению с бюджетом, утвержденным Конгрессом на 2025 год.