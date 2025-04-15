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Администрация Трампа взвешивает почти двукратное сокращение бюджета Госдепартамента

Перевод: Павел Соболев
Глава Госдепартамента Марко Рубио и президент Дональд Трамп.
Глава Госдепартамента Марко Рубио и президент Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters / Scanpix

Предложение администрации президента США Дональда Трампа сократит финансирование Госдепартамента страны почти вдвое, сообщают несколько изданий, включая The Washington Post и Politico, ссылаясь на правительственную докладную записку, а также на чиновников, которые общались с журналистами.

В бюджетном предложении Белого дома, циркулирующем в правительственных кругах, на деятельность Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) в бюджете США на следующий год предусмотрено всего 28,4 млрд долларов. Соответственно, бюджет Госдепартамента на следующий финансовый год будет сокращен на 27 млрд долларов, или на 48 процентов, по сравнению с бюджетом, утвержденным Конгрессом на 2025 год.

План, среди прочего, предусматривает существенное сокращение финансирования международных организаций - как и планировалось, финансирование будет сокращено на 90 процентов. В меморандуме говорится, что финансирование ООН, НАТО и почти 20 других организаций будет полностью прекращено, сообщает Washington Post. Поддержка международных миротворческих миссий также будет полностью приостановлена ​​со ссылкой на «недавние неудачи».

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