ИИ постоянно задает новые тренды: от «Гибли»-картинок до кукол «Барби». Почему это вызывает беспокойство?

Издание также отмечает, что с выходом GPT-4o был зафиксирован рекордный рост количества активных пользователей, доходов от подписок и числа загрузок приложения.

Однако такие изображения нередко собирают негативные комментарии, а само использование нейросетей ради развлечения вызывает много споров.

Почему создание ИИ-картинок вызывает столько споров?

С одной стороны, это можно объяснить обычной реакцией на многие флешмобы.

«Генеративный ИИ упрощает и ускоряет создание трендов и вовлечение в них», - говорит Жасмин Энберг, ведущий аналитик по социальным медиа в eMarketer.

По ее словам, технология значительно упростила и ускорила создание онлайн-контента, что, в свою очередь, может привести к неожиданному эффекту - раздражение других пользователей будет нарастать быстрее.

Хотя создание изображений и кукол с помощью искусственного интеллекта может показаться безобидным занятием, многих оно всерьез тревожит. Одна из причин - влияние таких технологий на окружающую среду.

Профессор Джина Нефф из Лондонского университета королевы Марии в интервью Би-би-си рассказывает, что ChatGPT «буквально сжигает энергию», а дата-центры, обеспечивающие его работу, за год потребляют больше электроэнергии, чем 117 стран.

«У нас дома шутят, что каждый раз, когда мы создаем один из этих ИИ-мемов, где-то умирает дерево», - говорит Лэнс Уланофф, американский редактор TechRadar, в статье, посвященной этой тенденции.