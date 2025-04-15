ИИ постоянно задает новые тренды: от «Гибли»-картинок до кукол «Барби». Почему это вызывает беспокойство?

После того как OpenAI (ей принадлежит ChatGPT) представила свой самый продвинутый ИИ-генератор изображений, в соцсетях один за другим начали появляться новые визуальные тренды. Пользователи создают картинки в стилистике популярных мультфильмов или персонализированные изображения кукол «Барби», пишет Би-би-си. Что с этим не так?
Одним из первых трендов, появившихся из-за новой функцией ChatGPT, стало создание изображений в духе японской анимационной студии Ghibli - интернет буквально наводнили подобные картинки (интересно, что сам основатель студии Хаяо Миядзаки - резкий противник ИИ).
С помощью нейросетей пользователи стилизовали под Ghibli свои фотографии и кадры из фильмов, а также создавали мемы, в том числе с оскорбительным контентом (к примеру, в нейросеть загружали фотографии с трагических событий 11 сентября 2001 года).
К флешмобу присоединился даже Белый дом: официальный аккаунт в X опубликовал изображение, на котором сотрудник ICE задерживает предполагаемую нелегальную мигрантку.
Следующим трендом стали изображения людей в стиле кукол «Барби» от Mattel и похожих игрушек.
Сделать такое изображение несложно: достаточно загрузить селфи в приложение и написать подробный запрос, добавив персонализацию - например, имя, профессию и стиль одежды. Правда, не всегда все проходит гладко: пользователи нередко делятся забавными ошибками, когда итоговая фигурка совсем не похожа на оригинал.
К тренду быстро присоединились инфлюенсеры, бренды - включая косметическую компанию Mario Badescu - и даже Королевская почта Великобритании.
We had to get in on the toy action figure trend! 🚀🪀🧸— Royal Mail (@RoyalMail) April 9, 2025
We love it! What do you think? 👇 pic.twitter.com/YUKnfbcJQY
Новая функция пошла OpenAI на пользу: по данным исследовательской компании Similarweb, после запуска нового генератора изображений число пользователей ChatGPT впервые в этом году превысило 150 миллионов, пишет Sky News.
Издание также отмечает, что с выходом GPT-4o был зафиксирован рекордный рост количества активных пользователей, доходов от подписок и числа загрузок приложения.
Однако такие изображения нередко собирают негативные комментарии, а само использование нейросетей ради развлечения вызывает много споров.
Почему создание ИИ-картинок вызывает столько споров?
С одной стороны, это можно объяснить обычной реакцией на многие флешмобы.
«Генеративный ИИ упрощает и ускоряет создание трендов и вовлечение в них», - говорит Жасмин Энберг, ведущий аналитик по социальным медиа в eMarketer.
По ее словам, технология значительно упростила и ускорила создание онлайн-контента, что, в свою очередь, может привести к неожиданному эффекту - раздражение других пользователей будет нарастать быстрее.
Хотя создание изображений и кукол с помощью искусственного интеллекта может показаться безобидным занятием, многих оно всерьез тревожит. Одна из причин - влияние таких технологий на окружающую среду.
Профессор Джина Нефф из Лондонского университета королевы Марии в интервью Би-би-си рассказывает, что ChatGPT «буквально сжигает энергию», а дата-центры, обеспечивающие его работу, за год потребляют больше электроэнергии, чем 117 стран.
«У нас дома шутят, что каждый раз, когда мы создаем один из этих ИИ-мемов, где-то умирает дерево», - говорит Лэнс Уланофф, американский редактор TechRadar, в статье, посвященной этой тенденции.
«Конечно, это гипербола, но вполне уместно сказать, что генерация контента с помощью ИИ имеет свою цену - и, возможно, нам стоит переосмыслить, как и зачем мы это делаем».
Помимо электричества, дата-центры, где обучаются ИИ-модели и обрабатываются пользовательские запросы, расходуют огромное количество воды на охлаждение серверов. Например, дата-центры Microsoft ежегодно используют 6,4 миллиарда литров воды для охлаждения - этого объема хватило бы на заполнение 2 500 олимпийских бассейнов.
По подсчетам исследователя Шаолея Рена из Калифорнийского университета в Риверсайде (США), ChatGPT тратит около 500 мл воды на серию от 5 до 50 запросов. Эти расчеты учитывают и косвенное потребление воды, которое обычно не фиксируется самими компаниями - например, воду, которая используется для охлаждения электростанций, снабжающих дата-центры электроэнергией.
Другие опасения связаны с авторскими правами. Критики ИИ беспокоятся, что изображения могут быть сгенерированы на основе защищенных авторским правом материалов - без компенсации их правообладателям.
В прошлом году компания Meta, владеющая WhatsApp, Facebook и Instagram, признала, что использовала все публичные посты в своих соцсетях для обучения ИИ-моделей. Эти платформы активно используются художниками для продвижения своих работ.
«ChatGPT-Барби - это тройная угроза для нашей приватности, культуры и планеты», - говорит Джина Нефф.
А Джо Бромилоу, директор по социальным сетям и инфлюенс-маркетингу агентства MSL UK, задается вопросом:
«Стоит ли милый и смешной результат всех этих рисков?»
«Если мы действительно хотим использовать ИИ правильно, нам нужно установить четкие рамки и научиться обращаться с ним осознанно», - добавляет эксперт.
Зои Кляйнман, редактор отдела технологий Би-би-си, протестировала работу искусственного интеллекта на себе
Я начала с того, что нашла в интернете готовый промпт - список инструкций, которые нужно ввести в ИИ-инструмент, чтобы он сгенерировал изображение.
Необходимо загрузить свое селфи вместе с промптом, и при этом быть максимально конкретным: указать, какие аксессуары вы хотите добавить и какого цвета должна быть упаковка.
Указать профессию мне удалось не сразу: во время первой попытки я указала, что работаю в BBC News, и мой запрос был отклонен. Мне сообщили, что это нарушает политику контента. Думаю, это связано с тем, что BBC пока не разрешает ChatGPT использовать свои материалы.
Получив первое изображение, я сразу поняла, что его нужно дорабатывать - оно было слишком мультяшным.
Следующая, более реалистичная версия, сделала меня заметно старше, чем я есть на самом деле. Потом - наоборот - слишком детской. В какой-то момент я просто сдалась, пытаясь добиться, чтобы ИИ отобразил мой настоящий цвет глаз: он все время по умолчанию выбирал голубой, хотя у меня глаза орехово-зеленые.
На создание каждой версии уходило пару минут, и в целом процесс оказался медленнее, чем мне хотелось - возможно, из-за популярности генератора.
В какой-то момент все это стало казаться слишком трудоемким для мимолетного тренда. И результат оказался неидеальным - моя кукла выходит далеко за границы предполагаемой упаковки.
Но самое главное - где-то в дата-центре раскаленные серверы изо всех сил трудились над созданием экшн-фигурки Зои.
А ведь их вполне можно было бы задействовать для более достойных целей.