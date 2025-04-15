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Эстонский яхтсмен завоевал бронзу на чемпионате Европы

Денис Карпак.
Денис Карпак. Фото: Brian Snyder

Завоевавший бронзу на чемпионате Европы по парусному спорту в классе «Финн» эстонский яхтсмен Денис Карпак, который четыре года назад объявил о завершении спортивной карьеры, прокомментировал свое триумфальное возвращение в большой спорт, сообщает RusERR.

«Бронза на чемпионате Европы в классе "Финн" - это действительно классно и мощно. Я очень рад этому результату. Особенно с учетом того, что я не сидел в этой лодке четыре года", - говорит яхтсмен.

Для того, чтобы добиться успеха, 38-летний Карпак проделал огромную работу.

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