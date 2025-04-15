На эстонскую волость наложили крупный штраф за недостаток квалифицированных педагогов

Ярваская волость стала первой волостью в Эстонии, получившей от Министерства образования и науки штраф в размере 3000 евро за неостаток квалифицированных учителей в школах.
Ярваский волостной старейшина Тоомас Таммик сообщил изданию Delfi, что в руководстве волости не отрицают наличие проблемы и считают, что квалифицированных учителей должно быть больше, но их просто неоткуда взять.
«Проблема не только в нашей волости. В настоящее время в Эстонии около 4200 не соответствующих необходимой квалификации учителей, и это более 20% от всего преподавательского состава», - отметил он.