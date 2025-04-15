На эстонскую волость наложили крупный штраф за недостаток квалифицированных педагогов

Ярваский волостной старейшина Тоомас Таммик сообщил изданию Delfi , что в руководстве волости не отрицают наличие проблемы и считают, что квалифицированных учителей должно быть больше, но их просто неоткуда взять.

«Проблема не только в нашей волости. В настоящее время в Эстонии около 4200 не соответствующих необходимой квалификации учителей, и это более 20% от всего преподавательского состава», - отметил он.