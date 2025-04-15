Строительство магазина Lidl привело к крупной аварии водопровода

По словам Тимо Тийка, руководителя водопроводной компании, на улице Рауа, которая в основном является промышленной зоной, без воды остались девять домохозяйств на протяжении примерно 250 метров, а на улице Тооме (на участке до перекрестка с улицей Ирве) - 16 частных домов на протяжении примерно 400 метров.

«На улице Рауа прорвало старый чугунный трубопровод. Из-за строительства нового водопровода планировалось отключение на улице Рейну, но во время строительства также прорвало конец трубопровода на улице Тооме, и тогда улицу Тооме пришлось отключить от водоснабжения в качестве чрезвычайной ситуации. Во время земляных работ ковш прорезал конечную часть трубопровода. При этом многоквартирные дома в этом районе не пострадали от отключения», - рассказал Тийк.

Район строительства магазина Lidl в Вильянди. Фото: Elmo Riig/Sakala