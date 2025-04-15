Строительство магазина Lidl привело к крупной аварии водопровода

Компания Viljandi Veevärk сообщает, что во время замены водопроводных труб при строительстве в Вильянди магазина Lidl произошла авария, в результате чего часть домов на улицах Тооме и Рауа осталась без воды.
По словам Тимо Тийка, руководителя водопроводной компании, на улице Рауа, которая в основном является промышленной зоной, без воды остались девять домохозяйств на протяжении примерно 250 метров, а на улице Тооме (на участке до перекрестка с улицей Ирве) - 16 частных домов на протяжении примерно 400 метров.
«На улице Рауа прорвало старый чугунный трубопровод. Из-за строительства нового водопровода планировалось отключение на улице Рейну, но во время строительства также прорвало конец трубопровода на улице Тооме, и тогда улицу Тооме пришлось отключить от водоснабжения в качестве чрезвычайной ситуации. Во время земляных работ ковш прорезал конечную часть трубопровода. При этом многоквартирные дома в этом районе не пострадали от отключения», - рассказал Тийк.
По его словам, сейчас ведутся работы по строительству магазина Lidl, при этом розничная сеть финансирует модернизацию водопроводной системы в этом районе. Сами земляные работы проводит предприятие Tomex Tööd, базирующееся в волости Пыхья-Сакала.