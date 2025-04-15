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Строительство магазина Lidl привело к крупной аварии водопровода

Перевод: Павел Соболев
Земляные работы на улице Рауа в Вильянди.
Земляные работы на улице Рауа в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Компания Viljandi Veevärk сообщает, что во время замены водопроводных труб при строительстве в Вильянди магазина Lidl произошла авария, в результате чего часть домов на улицах Тооме и Рауа осталась без воды.

По словам Тимо Тийка, руководителя водопроводной компании, на улице Рауа, которая в основном является промышленной зоной, без воды остались девять домохозяйств на протяжении примерно 250 метров, а на улице Тооме (на участке до перекрестка с улицей Ирве) - 16 частных домов на протяжении примерно 400 метров.

«На улице Рауа прорвало старый чугунный трубопровод. Из-за строительства нового водопровода планировалось отключение на улице Рейну, но во время строительства также прорвало конец трубопровода на улице Тооме, и тогда улицу Тооме пришлось отключить от водоснабжения в качестве чрезвычайной ситуации. Во время земляных работ ковш прорезал конечную часть трубопровода. При этом многоквартирные дома в этом районе не пострадали от отключения», - рассказал Тийк.

Район строительства магазина Lidl в Вильянди.
Район строительства магазина Lidl в Вильянди. Фото: Elmo Riig/Sakala

По его словам, сейчас ведутся работы по строительству магазина Lidl, при этом розничная сеть финансирует модернизацию водопроводной системы в этом районе. Сами земляные работы проводит предприятие Tomex Tööd, базирующееся в волости Пыхья-Сакала.

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