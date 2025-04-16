ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Зеленый поворот в эстонской энергетике: пока вопросов куда больше, чем ответов

В случае реальной экономии в успехах зеленой генерации не было бы необходимости. Сейчас полным ходом идет дискуссия, в каком виде развивать ветроэнергетику, делать ставку на морскую или наземную (шесть лет назад в этом направлении чиновники были полны оптимизма). Трудно избавиться от ощущения, что представителям государства гораздо легче «гнать вал по плану» в части генерации, чем решать сложные проблемы отрасли.

Кто для кого резерв?

Занимаясь много лет электроснабжением больших зданий, постоянно сталкиваюсь с вопросом достаточности резерва. В ситуации с «озеленением» энергетики постепенно все более актуальным становится вопрос, что является основным источником, а что резервом.

После 2012 года многие государства соревнуются между собой по доле возобновляемой энергии в электропотреблении. В 2020 году было достигнута планка 20 процентов, а в Эстонии совсем недавно - и 40 процентов. И мы стремительно приближаемся к 50 процентам. Задача простая, если достаточно инвестиций. Но… Именно на этом рубеже появляются важные вопросы.

Генерация 50-60 процентов из возобновляемых источников делает их основными? Не уверен. Скорее «нет», чем «да». Не говоря уже о том, что и 80% возобновляемой энергии не сделает ее основным источником. Основной источник должен покрывать потребление и те три-четыре холодных месяца в году, когда максимальное потребление, а солнечные батареи имеют символическую генерацию (12-15 процентов от годовой).