ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Зеленый поворот в эстонской энергетике: пока вопросов куда больше, чем ответов

В документах, обосновывающих необходимость перехода Эстонии на зеленую энергетику, много говорится об изменении климата и о плохом влиянии использования фоссильного топлива на наши кошельки. Валерий Сайковский считает, что когда такие доводы не подкрепляются цифрами, это делает зеленый поворот больше похожим на религию.
Эстония была передовиком возобновляемой генерации на этапе 20-20-20 (что означает - 20 процентов к 2020 году). Мы с большим энтузиазмом продолжили движение к новым достижениям в этой сфере, но постепенно стало очевидны немалые проблемы зеленого будущего нашей энергетики.
Давно обратил внимание, что оптимизм активистов зеленого поворота не всегда сочетается с глубокими знаниями. Но для того, чтобы строить экономическую и социальную жизнь, необходимы знания о процессах на границе производства энергии и ее потребления, а также о технологиях улучшения экологичности генерации.
Борьба за экологичность энергетики имеет нюансы, достойные внимания. Наши борцы за зеленое будущее много говорят об успехах в части освоения многомиллиардных «зеленых» инвестиций, а о выполнении программ энергосбережения - гораздо меньше.
А ведь программы первого этапа зеленого поворота, запланированные к реализации в 2020 году, и последующие, содержали необходимость сохранять нынешнее потребление и параметры его уменьшения. Думаю, что не требует пояснения, что более экологичная генерация - далеко не единственная цель зеленого поворота.
План по валу, вал по плану
В мае 2019 года вице-канцлер Минэкономики Лийза Руудер в эксклюзивном интервью для моей публикации в «МК-Эстония» оптимистично оценивала перспективы строительства новых мощностей возобновляемой генерации, и не сомневалась в решении на государственном уровне проблем ветроэнергетики. Хотя уже тогда она признавала проблемы с выполнением планов экономии энергии.
Сейчас мы близки к досрочному достижению плановой доли возобновляемой энергии (42 процента в 2030 году, в конце 2024 года было уже почти 40 процентов), но с потреблением, а значит и экономией, все несколько странно. Мы боремся за плановый рост потребления и показываем, что его увеличение произошло на основе зеленой генерации. Но я чувствую откровенное лукавство в таком подходе.
В случае реальной экономии в успехах зеленой генерации не было бы необходимости. Сейчас полным ходом идет дискуссия, в каком виде развивать ветроэнергетику, делать ставку на морскую или наземную (шесть лет назад в этом направлении чиновники были полны оптимизма). Трудно избавиться от ощущения, что представителям государства гораздо легче «гнать вал по плану» в части генерации, чем решать сложные проблемы отрасли.
Кто для кого резерв?
Занимаясь много лет электроснабжением больших зданий, постоянно сталкиваюсь с вопросом достаточности резерва. В ситуации с «озеленением» энергетики постепенно все более актуальным становится вопрос, что является основным источником, а что резервом.
После 2012 года многие государства соревнуются между собой по доле возобновляемой энергии в электропотреблении. В 2020 году было достигнута планка 20 процентов, а в Эстонии совсем недавно - и 40 процентов. И мы стремительно приближаемся к 50 процентам. Задача простая, если достаточно инвестиций. Но… Именно на этом рубеже появляются важные вопросы.
Генерация 50-60 процентов из возобновляемых источников делает их основными? Не уверен. Скорее «нет», чем «да». Не говоря уже о том, что и 80% возобновляемой энергии не сделает ее основным источником. Основной источник должен покрывать потребление и те три-четыре холодных месяца в году, когда максимальное потребление, а солнечные батареи имеют символическую генерацию (12-15 процентов от годовой).
Даже летом десять часов в сутки (с 20:00 до 6:00) с солнцем у нас все сложно. Есть своя сезонность и у ветряной энергии (если она появится в нужном объеме). Как видите, никакая доля возобновляемой энергии в потреблении не позволяет избавиться от использования традиционных источников в существенных объемах.
Существует критический уровень потребления, который проблематично обеспечить при тотальном использовании зеленой энергии. Личный опыт показывает, что при 2/3 возобновляемых источников серьезные проблемы неизбежны.
Даже построив генерирующие мощности, суммарно покрывающие потребление, не избавиться от использования традиционной энергии. Если красивая зеленая генерация все-таки требует сохранения немалой доли традиционной генерации, то логично в технико-экономических расчетах существенную часть затрат переносить на себестоимость возобновляемых источников.
Теоретически это можно решить через гигантские инвестиции в оборудование накопления «излишней» энергии в благоприятные периоды. Но тут пора уделить внимание экономическим аспектам зеленого поворота.
Кто платит за нынешнее благополучие?
На государственном уровне декларируется много правильного и привлекательного.
То, что хорошо климату, то хорошо и кошельку. Рост экономики не должен быть в противоречии с чистым климатом. И т.д. и т.п.
Но внимательное чтение программы «Эстония 2035» создает впечатления, что зеленый поворот пока больше религия, чем программа действий. Чем там обоснован поворот? Представленная программа начинается со страшилок о нестабильности климата. Климат стал менее стабильным, шторма сильнее, лета суше и горячее, зимы теплее, снежные зимы чаще. Без цифр.
Краеугольный камень начала программы. «Мы видим, как зависимость от фоссильного топлива влияет на наши кошельки». Утверждение кажется излишне смелым и, что важнее, почему-то снова не содержит цифр. Все-таки гораздо сильнее, по моему субъективному мнению, чувствуется влияние на наши счета отсутствия у государства ясного и конкретного плана развития энергетики, странностей биржи Nordpol и проблем с инфляцией в Эстонии.
Отдельная серьезная тема - субсидирование зеленой энергетики за счет традиционной. На традиционную энергетику дополнительно вешают плату за СО2, т.е субсидирование возобновляемой. Хотя, в соответствии с вышеизложенным, надо готовится к тому, чтобы при расчетах экономики зеленой энергии добавлять затраты на традиционную, как обеспечение непрерывности энергоснабжения.
Рано или поздно встанет вопрос, а в случае достижения уровня 55-60 процентов возобновляемой энергии в потреблении, не логично ли и сетевые затраты тоже добавлять. Тем более технология компенсаций в части зеленой энергетики связана с сетевой платой. У нас происходит нечто более сложное.
В связи с новой синхронизацией у нас появился общесистемный резерв в Аувере, но его мощности недостаточно, от наличия существенного резерва в виде традиционных источников нам не уйти.
Именно сейчас правительство заговорило об инвестициях в резервных источники в разрезе долгосрочного обеспечения частоты. Вырисовывается идеальный вариант для экономии через комплексный подход. Перестать стахановскими методами увеличивать долю возобновляемой энергии. Разобраться с адекватной долей ее применения, а неизбежную долю традиционной энергии реконструировать поэтапно вместе с резервной генерацией.
Долгое время происходило нечто иное. Мы досрочно отказались от сланцевой генерации в 2019 году в бытность Таави Ааса министром экономики. Потом поняли, что поторопились. Сейчас отказ от сланцевой генерации передвинули на 2035 год. Но есть еще нюансы. Надо не просто декларировать 2035 год, а иметь план поддержания традиционной энергетики в рабочем состоянии до момента реального отказа.
Если в ближайшие годы просто не будут инвестировать в сланец, то даже при необходимости нельзя будет перенести отказ на год-два. А это катастрофа.
Секретики возобновляемой энергетики
Движение в сторону зеленой энергии началось с 2007 года, потом оно интенсифицировалось с 2011 года (Киотский протокол). В период 2012-2020 было установлено существенная часть нынешнего оборудования солнечной генерации. Это оборудование имеет гарантию 10-12 лет, декларируемый период эксплуатации - 20-25 лет. Как видите, мы на пороге начала первой волны утилизации солнечных батарей.
Помимо дотаций на установку, появляются немалые затраты на замену и утилизацию, которые с каждым годом будут расти, с пиком в 2030-х годах. К инвестициям надо добавлять утилизацию аккумуляторов в системах сохранения энергии. С ними еще более грустно. Они имеют период эксплуатации 7-10 лет. Только представьте себе, какая это гора из специфических металлов.
Преобразование возобновляемой энергии в электрическую связано с использованием большой массы преобразователей. Это значительная утилизация, но еще проблематичнее влияние этого на качество электроэнергии в сети. Появляются всякие компоненты с частотой 150 и 300 Гц, не исключена возможность появления нелинейных компонентов. В сети могут появится всякие «крокодилы» с пилообразными графиками.
Есть и нюансы, связанные с использованием систем накопления большой мощности. У них начиная с определенной мощности увеличивается пожароопасность.
При желании возможно вспомнить больше нюансов. Пора системно взяться за решение проблем энергетики.