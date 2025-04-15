Малый производитель: пять евро за упаковку яиц - это немного

Äntu Mõis занимается производством органических яиц в Ляэне-Вирумаа. В эфире радио Äripäev Бобровски отметил, что если сравнивать цену упаковки яиц, например, с покупаемым в кинотеатре попкорном, то с десятью яйцами можно приготовить гораздо больше приемов пищи.

Владелец Äntu Mõis признался, что хотя он не хочет повышать цену, вероятнее всего, в этом году это все же придется сделать.

В то же время Бобровски добавил, что для мелкого производителя спрос в настоящее время благоприятен: «Мы находимся в ситуации, когда вынуждены отказывать клиентам, потому что интерес и спрос превышают возможности производства».