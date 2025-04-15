Этим летом в Эстонии появится новое платежное приложение

Латвийское мобильное приложение Mobilly с более чем миллионом пользователей начнет этим летом работу в Эстонии. Через приложение Mobilly можно оплатить парковку на автостоянках Snabb по всей Эстонии.
Эстонская парковочная компания Snabb вышла на латвийский рынок в начале апреля и начала сотрудничать с местным мобильным приложением Mobilly, чтобы предложить водителям более удобные и доступные варианты парковки.
В результате сотрудничества приложение Mobilly теперь можно использовать для оплаты на пяти различных парковках Snabb, расположенных в центре Риги, а с лета этого года сотрудничество распространится на Эстонию, и это значит, что на всех парковках, управляемых Snabb, также можно будет расплачиваться с помощью приложения Mobilly, которое широко используется латвийцами.
«Mobilly - известный и надежный игрок в Латвии, имеющий большую базу пользователей. Поэтому было естественным шагом добавить возможность оплаты Mobilly на наши парковки как в Латвии, так и в Эстонии. Это сделает их поездки намного более удобными, особенно в летний сезон, когда многие латвийцы посещают Пярну или другие города Эстонии», - пояснил генеральный директор Snabb Кустас Кыйв.