Этим летом в Эстонии появится новое платежное приложение

Эстонская парковочная компания Snabb вышла на латвийский рынок в начале апреля и начала сотрудничать с местным мобильным приложением Mobilly, чтобы предложить водителям более удобные и доступные варианты парковки.

В результате сотрудничества приложение Mobilly теперь можно использовать для оплаты на пяти различных парковках Snabb, расположенных в центре Риги, а с лета этого года сотрудничество распространится на Эстонию, и это значит, что на всех парковках, управляемых Snabb, также можно будет расплачиваться с помощью приложения Mobilly, которое широко используется латвийцами.