Швеция не нашла свидетельств преднамеренного повреждения подводных кабелей китайским судном

Судно, шедшее под флагом Китая, могло непреднамеренно повредить подводные кабели в Балтийском море в прошлом году, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на доклад шведских следователей.
При этом шведская сторона отмечает, что не нашла улик, которые бы подтверждали версию об умышленном характере инцидента.
При этом, следователи отметили, что располагали ограниченным объемом информации, поэтому не смогли выяснить с абсолютной уверенностью, были ли кабели повреждены преднамеренно или нет.
В середине ноября прошлого года в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Кабели были отремонтированы и 28 ноября заработали вновь. Виновным в инцидентах подозревают китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в шведских водах и могло повредить кабели своим якорем.