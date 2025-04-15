Нарушение санкций против РФ: суд наказал женщину, передавшую деньги на нужды соратника Айво Петерсона

Харьюский уездный суд признал Татьяну Соколову виновной в нарушении санкций против Российской Федерации и приговорил ее к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Время ее содержания под стражей (с 16.12.2024 по 15.04.2025) засчитывается в наказание.
В рамках процедуры урегулирования неотбытая часть лишения свободы была заменена 360 часами общественных работ, которые нужны выполнить в течение 16 месяцев с момента вступления решения в силу.
При исполнении общественных работ обвиняемая обязана соблюдать различные контрольные требования и обязанности (в том числе не общаться с должностными лицами Российской Федерации или лицами, работающими в ее госорганах).
Кроме того, у Соколовой конфискованы изъятые у нее при пересечении границы с Россией денежные средства в размере 10 000 евро. Ответчице было предписано выплатить 1389 евро в качестве возмещения процессуальных издержек.
Согласно обвинительному заключению, Соколова знала о том, что Фонд правовой защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, включен в список санкционных юридических лиц. Однако она перевела деньги Фонда, предназначенные для оплаты судебных издержек Андрея Андронова по различным контрактам, на свои различные банковские счета в России, а затем использовала их для оплаты судебных издержек Андрея Андронова.
Для этого Татьяна Соколова сняла деньги со своих банковских счетов в России, пересекла границу Российской Федерации с Эстонской Республикой и передала их адвокатам Андрея Андронова Арине Лискманн-Гетсу и Урмасу Симону.
Соглашение, заключенное Соколовой, ее адвокатом и прокурором, по мнению суда, соответствует закону, оно было заключено, по словам обвиняемой, добровольно, и суд его утвердил.
Андрей Андронов, обвиняемый в ненасильственных действиях против эстонского государства, проходит по тому же делу, что и обвиняемый в госизмене политик из партии Koos Айво Петерсон.
Решение суда еще не вступило в силу.
Ведущий государственный прокурор Таави Перн дал свой комментарий по поводу решения суда:
«Евросоюз ввел санкции в отношении ряда российских организаций, деятельность которых представляет угрозу европейской безопасности. Россия - враждебная Европе страна, сознательно пытающаяся расколоть эстонское общество. Нарушение санкций является преступлением, которое поддерживает российскую агрессию в Украине и угрожает безопасности как Эстонии, так и Европейского союза. Сегодняшнее решение суда подтверждает, что использование активов лиц, находящихся под санкциями, в своих целях запрещено и наказуемо.
Харьюский уездный суд признал 65-летнюю Татьяну Соколову виновной в привлечении экономических ресурсов Фонда правовой защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно обвинительному заключению, Соколова запросила у фонда деньги на оплату гонораров адвоката Андрея Андронова, обвиняемого в совершении преступления против Эстонской республики, по сути, выступая продолжением этого Фонда.
По требованию Государственной прокуратуры у Соколовой были изъяты 10 000 евро наличными, полученные из Фонда. Суд приговорил женщину к 1 году и 4 месяцам лишения свободы, которые будут заменены 485 часами общественных работ. Поскольку обвиняемая отбыла четыре месяца фактического лишения свободы под стражей, ей предстоит отработать 360 часов общественных работ, в течение которых она будет находиться на испытательном сроке, должна будет находиться под надзором сотрудника службы пробации и не должна будет общаться с российскими должностными лицами или лицами, связанными с Фондом. Если обвиняемая нарушит любое из этих обязательств или не выполнит общественные работы, суд может фактически привести в исполнение назначенное ей наказание в виде тюремного заключения.
Фонд правовой защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, находится в списке юрлиц, подпадающих под санкции, по решению Совета ЕС с июня 2023 года. Фонд был добавлен в список юрлиц, подпадающих под санкции, поскольку он финансируется Российской Федерацией и был создан для реализации внешнеполитических задач российского правительства, а также играет важную вспомогательную роль в реализации политики российского правительства по расколу».
Свой комментарий дала и Марта Тууль, пресс-секретарь Полиции безопасности Эстонии:
«Это была попытка повлиять на эстонскую судебную систему и судебные разбирательства. Это стало продолжением попытки России вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии, которая была пресечена Полицией безопасности. Сотрудничество с лицами, на которых наложены санкции, повлечет за собой наказание».