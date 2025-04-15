Полиция ищет грузовик, крепежная цепь которого серьезно повредила легковую машину

В пятницу, 11 апреля, в 16:00 в полицию поступило сообщение, что на дороге Тырва-Пикасилла в волости Тырва легковой автомобиль был задет крепежной цепью прицепа ехавшего навстречу грузовика.
Цепь задела капот и фару автомобиля. После инцидента грузовик продолжил движение, не останавливаясь. Люди не пострадали.
Руководитель группы патрульной службы Лыуна-Эстонского отделения Департамента полиции и погранохраны Арво Турба пояснил, что если произошел такой инцидент, следует позвонить в Центр тревоги. «Неважно, пострадал кто-то или нет. Хотя обеспечение безопасности транспортного средства является обязанностью каждого водителя, водитель грузовика мог просто не заметить, что с его грузом или крепежной цепью что-то не так. Вот почему важно сообщить о том, что произошло».
Полиция ждет информации, которая могла бы помочь найти грузовик, ставший причиной аварии недалеко от Тырва. «Самое главное - знать регистрационный номер транспортного средства, но описание грузовика или информация о направлении движения также полезны, это тоже может помочь идентифицировать транспортное средство», - пояснил сотрудник правоохранительных органов.
По его словам, самое главное в таких случаях - как можно скорее связаться с водителем и предупредить его, что его транспортное средство может представлять опасность для других участников дорожного движения.
По словам Арво Турба, сотрудники полиции постоянно проверяют соблюдение водителями грузовиков установленных требований. «Главное нарушение заключается в том, что груз в транспортном средстве недостаточно надежно закреплен ремнями. Водители не умеют рассчитывать вес груза и не закрепляют его должным образом. Однако груз может прийти в движение при резком торможении или маневрировании. Это очень опасно как для водителя, так и для других участников дорожного движения».
Однако ситуации, когда смещения удерживающих устройств грузовика или груза приводят к травмам людей, случаются крайне редко.
«Почти два года назад в Харьюмаа произошел несчастный случай, когда из грузовика торчала опорная стойка, оказавшаяся на пути встречного автомобиля. В результате аварии погибли 38-летний мужчина и 8-летняя девочка, находившиеся в легковой машине. 12-летний и 9-летний пассажиры были доставлены в больницу на обследование», - приводит Турба пример серьезного дорожно-транспортного происшествия.
Если кто-либо заметит в потоке транспорта грузовик, выделяющийся подозрительным стилем вождения или незакрепленным грузом, полиция просит сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.