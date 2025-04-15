Рийгикогу не поддержал законопроект о требованиях к знанию языка для таксистов

Комиссия по экономике Рийгикогу предложила отклонить законопроект в первом чтении. За отклонение проголосовали 45 членов Рийгикогу, против - 11. Таким образом, законопроект был снят с рассмотрения в парламенте.

Комиссия указала, что требования к знанию государственного языка уже закреплены в Законе о языке. Законопроект о внесении изменений в Закон об общественном транспорте был вызван необходимостью обеспечить равное обращение при выполнении требований главы закона «Требования к таксомоторным перевозкам». Также целью законопроекта было обеспечение соблюдения норм и требований, установленных в Законе о языке.

Согласно законопроекту, таксомоторные перевозки были бы запрещены без наличия разрешения на перевозку, карты транспортного средства и водительского удостоверения. Также предлагалось обязать автомобили, предоставляющие услуги таксоизвоза, иметь хотя бы один опознавательный знак - либо плафон на крыше автомобиля, либо соответствующая надпись на правой стороне машины. Целью этой поправки было исключение участия в перевозке пассажиров нелегальных такси.