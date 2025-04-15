Рийгикогу не поддержал законопроект о требованиях к знанию языка для таксистов

Во вторник Рийгикогу отклонил в первом чтении законопроект, инициированный депутатом Калле Грюнталем, который предусматривал обязательное знание эстонского языка как минимум на уровне B1 для таксистов, а также обязательное наличие хотя бы одного опознавательного знака такси на автомобиле, предоставляющем таксомоторные услуги.
Комиссия по экономике Рийгикогу предложила отклонить законопроект в первом чтении. За отклонение проголосовали 45 членов Рийгикогу, против - 11. Таким образом, законопроект был снят с рассмотрения в парламенте.
Комиссия указала, что требования к знанию государственного языка уже закреплены в Законе о языке. Законопроект о внесении изменений в Закон об общественном транспорте был вызван необходимостью обеспечить равное обращение при выполнении требований главы закона «Требования к таксомоторным перевозкам». Также целью законопроекта было обеспечение соблюдения норм и требований, установленных в Законе о языке.
Согласно законопроекту, таксомоторные перевозки были бы запрещены без наличия разрешения на перевозку, карты транспортного средства и водительского удостоверения. Также предлагалось обязать автомобили, предоставляющие услуги таксоизвоза, иметь хотя бы один опознавательный знак - либо плафон на крыше автомобиля, либо соответствующая надпись на правой стороне машины. Целью этой поправки было исключение участия в перевозке пассажиров нелегальных такси.
Кроме того, законопроект предусматривал, что водитель такси должен предъявить документ, подтверждающий знание эстонского языка как минимум на уровне B1, в соответствии с требованиями Закона о языке. Эта мера была направлена на то, чтобы предотвратить трудоустройство в сфере таксоизвоза лиц, не владеющих эстонским языком на необходимом уровне.