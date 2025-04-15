Таллинн выделит 145 000 евро на поддержку экспорта в Германию и решений в области умного города

«Наша цель - развивать город, открытый для идей, поддерживающий предпринимательство и создающий ценность как здесь, так и за пределами страны. Сотрудничество с Гейдельбергом предоставляет эстонским предприятиям возможность вывести свои решения на международную арену - именно такое партнерство и является фундаментом города будущего», - отметила Роозе.

Уже около десяти лет Tehnopol предлагает компаниям возможность тестировать свои решения. Это дает начинающим и развивающимся предприятиям шанс как можно быстрее получить опыт взаимодействия с «настоящими клиентами» и испытать создаваемые ими технологические решения на самых ранних этапах разработки. В Эстонии совсем немного подобных мест, где предприятие может протестировать собственный продукт или услугу неподалеку от своего местоположения.

По словам руководителя по развитию бизнеса Tehnopol Мартина Горошко, отрадно, что город не только предоставляет возможности для тестирования, но и способствует росту экспортного потенциала предприятий.

«Tallinnovation уже давно перестал быть лишь платформой для локального тестирования: мы видим, что все больше предприятий стремятся вывести свои решения на зарубежные рынки. Поэтому особенно приятно, что в этом году мы впервые можем предложить возможность тестирования и в Германии, в Гейдельберге. Это открывает перед компаниями реальные перспективы сотрудничества и помогает вывести умные эстонские решения на международную арену. Я считаю, что сочетание возможности экспорта и местного тестирования дает предприятиям мощный импульс для дальнейшего роста», - сказал Горошко и добавил, что это соответствует цели Tehnopol - поддерживать технологическое предпринимательство и инновации, способные изменить мир.

Принять участие в конкурсе инноваций могут предприятия, зарегистрированные в Таллинне. Ранее финансирование в рамках конкурса получили GScan, TrackDeep, BiKeep, VOK Bikes, iBiot/Cleanhand, KrattWorks, R8 Technologies, Solintel, Teede Tehnokeskus, WiseParker (LainePoiss), Rexplorer, Fusebox, Aiotex, 10Lines, Ringo Eco, Koduandur, FudLoop, Thinnect, FOB Solutions, Digilogistika Keskus и MyGames. В этом году между участниками будет распределено до 145 000 евро.