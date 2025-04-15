Таллинн выделит 145 000 евро на поддержку экспорта в Германию и решений в области умного города

Таллинн выделит 145 000 евро на поддержку бизнеса: в фокусе - умное городское пространство и экспорт в Германию, сообщила пресс-служба Таллиннской горуправы.
На проходившем в Таллинне инновационном форуме MELT уже в шестой раз был объявлен конкурс Tallinnovation, который Таллиннская городская управа проводит в сотрудничестве с научно-деловым парком Tehnopol. Цель конкурса - найти решения умного города, которые повысят удобство городской среды и услуг для предприятий, горожан и гостей. В этом году впервые предлагается субсидия на развитие экспорта, предназначенная для предприятий, и возможность протестировать свои разработки в Германии.
С помощью конкурса инноваций Таллинн внедряет современные решения умного города, которые делают городскую среду более современной, удобной для жителей, экологичной и инклюзивной. Конкурс способствует развитию сотрудничества между городом и технологическими предприятиями и создает возможности для тестирования, использования и развития инновационных продуктов и услуг, основанных на аппаратных решениях.
В дополнение к тестированию в этом году Таллинн счел важным предлагать начинающим предприятиям субсидию на развитие экспорта, поэтому в рамках конкурсного фонда возможно проведение связанных с тестированием мероприятий за рубежом. В этом году Таллинн впервые сотрудничает с немецким городом Гейдельбергом, в котором до двух эстонских компаний смогут протестировать свои решения. Гейдельберг дополнительно подготовил для эстонских предприятий фонд на тестирование в размере 15 000 евро.
По словам вице-мэра по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, конкурс Tallinnovation - это проявление смелости и готовности Таллинна как умного города сотрудничать с предприятиями, чтобы внедрять инновационные решения в повседневную жизнь людей.
«Наша цель - развивать город, открытый для идей, поддерживающий предпринимательство и создающий ценность как здесь, так и за пределами страны. Сотрудничество с Гейдельбергом предоставляет эстонским предприятиям возможность вывести свои решения на международную арену - именно такое партнерство и является фундаментом города будущего», - отметила Роозе.
Уже около десяти лет Tehnopol предлагает компаниям возможность тестировать свои решения. Это дает начинающим и развивающимся предприятиям шанс как можно быстрее получить опыт взаимодействия с «настоящими клиентами» и испытать создаваемые ими технологические решения на самых ранних этапах разработки. В Эстонии совсем немного подобных мест, где предприятие может протестировать собственный продукт или услугу неподалеку от своего местоположения.
По словам руководителя по развитию бизнеса Tehnopol Мартина Горошко, отрадно, что город не только предоставляет возможности для тестирования, но и способствует росту экспортного потенциала предприятий.
«Tallinnovation уже давно перестал быть лишь платформой для локального тестирования: мы видим, что все больше предприятий стремятся вывести свои решения на зарубежные рынки. Поэтому особенно приятно, что в этом году мы впервые можем предложить возможность тестирования и в Германии, в Гейдельберге. Это открывает перед компаниями реальные перспективы сотрудничества и помогает вывести умные эстонские решения на международную арену. Я считаю, что сочетание возможности экспорта и местного тестирования дает предприятиям мощный импульс для дальнейшего роста», - сказал Горошко и добавил, что это соответствует цели Tehnopol - поддерживать технологическое предпринимательство и инновации, способные изменить мир.
Принять участие в конкурсе инноваций могут предприятия, зарегистрированные в Таллинне. Ранее финансирование в рамках конкурса получили GScan, TrackDeep, BiKeep, VOK Bikes, iBiot/Cleanhand, KrattWorks, R8 Technologies, Solintel, Teede Tehnokeskus, WiseParker (LainePoiss), Rexplorer, Fusebox, Aiotex, 10Lines, Ringo Eco, Koduandur, FudLoop, Thinnect, FOB Solutions, Digilogistika Keskus и MyGames. В этом году между участниками будет распределено до 145 000 евро.
Заявки принимаются до 25 мая.