ФОТО «AliExpress нервно курит в сторонке»: жители Эстонии стали жертвами сомнительного интернет-магазина

Жители Эстонии все чаще жалуются на интернет-магазин одежды MoodTallinn.ee: заказы либо не доходят, либо разочаровывают своим качеством, не соответствуя фотографиям на сайте.
«Я заказала спортивный костюм, ждала три недели. А пока ждала, увидела в группах на Facebook жалобы на магазин - писали, что качество ужасное, а на письма никто не отвечает», - рассказала Виктория, одна из покупательниц интернет-магазина MoodTallinn.ee. Заказанный ею костюм стоил 39,95 евро.
Когда костюм наконец прибыл, опасения подтвердились. «AliExpress нервно курит в сторонке. Дырка под молнией, воротник пришит криво, нитки торчат», - описывает Виктория.
Далее началась переписка с магазином, который отвечал крайне редко. После отправки фотографий товара ей предложили вернуть половину стоимости - 19,95 евро. «Возврат за счет покупателя обошелся бы в 20 евро, а дальше не факт, что деньги вернут», - объясняет она свое решение согласиться на частичную компенсацию.
Однако и это оказалось не так просто. Обещанную сумму должны были перевести в течение одного-двух дней, но деньги не поступали. «Только после того, как я написала, что обращусь в Департамент защиты прав потребителей, мне вернули деньги. Через неделю», - отмечает Виктория.
«На сайте указано, что это ручная работа, но это вранье!» - считает Виктория.
«Я заказала костюм, и он пришел только через две недели», - рассказывает еще одна клиентка магазина, Наталья. По ее словам, на письма магазин отвечал, что задержка связана с большой распродажей и высоким объемом заказов.
Однако, когда товар наконец прибыл, ожидания не оправдались. «Костюм сильно отличается от того, что я видела на сайте. На фотографии широкие сверху брюки заужены книзу, а в реальности - прямой крой. И вообще это синтетика», - отмечает она.
Кроме того, Наталья столкнулась с проблемой возврата. «На письма о возврате товара не отвечают, а телефона на сайте нет», - добавляет она.
В социальных сетях можно насчитать более десятка жалоб на интернет-магазин MoodTallinn. В последние недели в Центр консультаций потребителей Европейского союза поступило около 20 жалоб на деятельность этого магазина, сообщил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
На сайте отсутствует номер телефона и информация о названии компании - указаны только электронная почта и онлайн-форма для связи. При этом домен сайта зарегистрирован на литовскую компанию Vilvid LT MB.
После того как в социальных сетях появились многочисленные жалобы на интернет-магазин MoodTallinn.ee, Rus.Postimees решил разобраться в ситуации, направив запросы как в сам магазин, так и в TTJA. Вскоре TTJA выпустил пресс-релиз с предупреждением, а сайт магазина прекратил работу. Примечательно, что ранее на сайте была размещена информация о планах открыть в Таллинне полноценный, не онлайн магазин.
TTJA предупреждает: интернет-магазин Moodtallinn.ee не выполняет свои обязательства перед потребителями
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что в адрес интернет-магазина MoodTallinn.ee поступает все больше жалоб. «Покупатели указывают, что доставленные товары значительно отличаются от представленных на сайте. Вместо качественных материалов используются дешевые и некачественные аналоги», - отмечают в департаменте.
Ситуация осложняется тем, что вместо возврата денег за некачественный товар магазин предлагает скидку 20 процентов на следующую покупку. «Это предложение не соответствует требованиям закона», - подчеркивает TTJA.
По данным департамента, деятельность магазина организована литовской компанией Vilvid LT MB, занимающейся продажей женской одежды и аксессуаров. В связи с трансграничным характером торговли, эстонским потребителям, столкнувшимся с проблемами, рекомендуется обращаться за помощью в Центр консультаций потребителей ЕС, работающий при TTJA.
Пока ситуация не прояснится, центр настоятельно рекомендует воздержаться от покупок на сайте moodtallinn.ee.
Как избежать проблем при заказах в интернет-магазинах?
- Убедитесь, что на сайте указаны актуальные контакты продавца. Если вместо электронной почты или номера телефона доступна только форма для обратной связи, лучше отказаться от покупки.
- Суффикс домена (.ee, .lv или .de) и язык сайта не всегда гарантируют, что магазин базируется в соответствующей стране.
- Если вы раньше не пользовались услугами магазина, поищите отзывы других потребителей. При наличии сомнений лучше воздержаться от заказа.
- Задайте уточняющие вопросы о товарах или условиях продажи по указанным контактам. Это поможет проверить, реагирует ли продавец на обращения.
- Внимательно прочитайте правила заказа, оплаты и возврата. Обратите внимание на возможные дополнительные расходы, такие как почтовые сборы или комиссии.