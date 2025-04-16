ФОТО «AliExpress нервно курит в сторонке»: жители Эстонии стали жертвами сомнительного интернет-магазина

«Я заказала спортивный костюм, ждала три недели. А пока ждала, увидела в группах на Facebook жалобы на магазин - писали, что качество ужасное, а на письма никто не отвечает», - рассказала Виктория, одна из покупательниц интернет-магазина MoodTallinn.ee. Заказанный ею костюм стоил 39,95 евро.

Ожидание и реальность. Фото: Erakogu.

Когда костюм наконец прибыл, опасения подтвердились. «AliExpress нервно курит в сторонке. Дырка под молнией, воротник пришит криво, нитки торчат», - описывает Виктория.

Дырка под молнией. Фото: Erakogu.

Далее началась переписка с магазином, который отвечал крайне редко. После отправки фотографий товара ей предложили вернуть половину стоимости - 19,95 евро. «Возврат за счет покупателя обошелся бы в 20 евро, а дальше не факт, что деньги вернут», - объясняет она свое решение согласиться на частичную компенсацию.

«Качественный» товар вернуть не удается. Фото: Erakogu.

Однако и это оказалось не так просто. Обещанную сумму должны были перевести в течение одного-двух дней, но деньги не поступали. «Только после того, как я написала, что обращусь в Департамент защиты прав потребителей, мне вернули деньги. Через неделю», - отмечает Виктория.

«На сайте указано, что это ручная работа, но это вранье!» - считает Виктория.

«Я заказала костюм, и он пришел только через две недели», - рассказывает еще одна клиентка магазина, Наталья. По ее словам, на письма магазин отвечал, что задержка связана с большой распродажей и высоким объемом заказов.