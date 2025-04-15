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Во Франции одновременно напали на несколько тюрем

Тюрьма во Франции. Фото иллюстративное.
Тюрьма во Франции. Фото иллюстративное. Фото: FRANCOIS NASCIMBENI

Несколько тюрем подверглись атакам в ночь на 15 апреля во Франции. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что в пенитенциарных учреждениях «происходят попытки запугивания персонала - от поджогов автомобилей до стрельбы из автоматического оружия», пишет «Медуза».

Так, по сведениям BFMTV, прошлой ночью были сожжены автомобили на парковке возле тюрем в Люине (департамент Буш-дю-Рон) и Валансе (департамент Дром), а в Тулоне (департамент Вар) по воротам местной тюрьмы неизвестные открыли огонь из автомата Калашникова.

Кроме того, сообщается о повреждении тюрем в пригородах Парижа - Нантере (департамент О-де-Сен) и Вильпенте (департамент Сен-Сен-Дени) - и городе Ним (департамент Гар).

В Марселе также были подожжены несколько автомобилей. Рядом с ними злоумышленники оставили надписи DDPF - эта аббревиатура расшифровывается как «за права французских заключенных» («Droit des prisonniers français»).

«Я отправляюсь в Тулон, чтобы оказать поддержку сотрудникам тюрем. Французская Республика сталкивается с незаконным оборотом наркотиков и принимает меры, которые позволят полностью разрушить преступные сети», - написал министр юстиции Франции в соцсети Х.

Источники BFMTV утверждают, что атаки на тюрьмы были скоординированными. По их данным, серия нападений стала ответом на планы властей Франции построить тюрьмы строгого режима для содержания наркоторговцев.

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