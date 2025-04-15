Во Франции одновременно напали на несколько тюрем

Так, по сведениям BFMTV, прошлой ночью были сожжены автомобили на парковке возле тюрем в Люине (департамент Буш-дю-Рон) и Валансе (департамент Дром), а в Тулоне (департамент Вар) по воротам местной тюрьмы неизвестные открыли огонь из автомата Калашникова.

Кроме того, сообщается о повреждении тюрем в пригородах Парижа - Нантере (департамент О-де-Сен) и Вильпенте (департамент Сен-Сен-Дени) - и городе Ним (департамент Гар).

В Марселе также были подожжены несколько автомобилей. Рядом с ними злоумышленники оставили надписи DDPF - эта аббревиатура расшифровывается как «за права французских заключенных» («Droit des prisonniers français»).

«Я отправляюсь в Тулон, чтобы оказать поддержку сотрудникам тюрем. Французская Республика сталкивается с незаконным оборотом наркотиков и принимает меры, которые позволят полностью разрушить преступные сети», - написал министр юстиции Франции в соцсети Х.