Таллинн установил правила для мини-мопедов: рядом со школами и садиками скорость будет значительно ограничена

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, с помощью принятого постановления вводится четкое регулирование, благодаря чему ожидания города и ответственность операторов больше не будут размытыми.

«Наша цель - обеспечить безопасность пешеходов, особенно детей и пожилых людей, поэтому предпринимателям придется смириться с ограничениями на скорость и парковку. Хотя город не может осуществлять надзор за движением по тротуарам и выполнением других требований закона, с помощью постановления мы обязываем операторов принимать собственные меры, чтобы их услуги были безопасными и соответствовали закону. Правила игры теперь установлены, и мы продолжим работу над городским пространством, в котором важны все участники движения, жители города чувствуют себя в безопасности, а легкий транспорт не представляет угрозы», - отметил мэр.

Предприниматели обязаны обеспечить соответствие всех арендных легких транспортных средств и велосипедов установленным требованиям. На каждом транспортном средстве обязательно должно быть четко указано название предприятия и его номер телефона, чтобы пользователи и учреждения при необходимости могли быстро связаться с оператором.

Вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван выразил удовлетворение, что постановление удалось оперативно подготовить благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями.