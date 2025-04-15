Еврокомиссия готовит к публикации план отказа от газа из РФ

Европейская дорожная карта по отказу от российского газа будет представлена в начале мая. Согласно данным на сайте Еврокомиссии, обнародованным в понедельник, 14 апреля, публикация документа запланирована на 6 мая. В тот же день председатель Еврокомиссси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала британской газете Financial Times, что дорожную карту опубликуют «в течение ближайших трех-четырех недель».

Зависимость ЕС от газа из РФ уже сократилась

Еще в мае 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Еврокомиссия представила план REPowerEU, одним из пунктов которого было прекращение зависимости ЕС от российского газа. План был рассчитан до 2027 года. По данным Reuters, с тех пор власти ЕС уже дважды откладывали публикацию поэтапной дорожной карты в рамках плана.

За это время поставки российского газа в ЕС сократились в 3,5 раза по не зависящим от Брюсселя причинам: сначала их снизила сама Россия, затем были взорваны «Северные потоки», с 2025 года Украина отказалась от транзита.

Сейчас доля РФ в импорте газа Евросоюзом - лишь около 13%. До войны этот показатель превышал 40%. Газ из России сейчас поступает в ЕС в виде СПГ на морских танкерах, а также по единственному газопроводу «Турецкий поток» в несколько стран, таких как Венгрия и Словакия.

Брюссель изучает правовые аспекты отказа от газа из РФ

По данным FT, сейчас юристы ЕК изучают правовые варианты того, как европейским фирмам разорвать долгосрочные газовые контракты с компаниями РФ, не выплачивая им огромные штрафы. Предлагается объявить предусмотренный контрактами форс-мажор.

Издание пишет, что в последний раз дорожную карту хотели опубликовать в марте 2025 года, но отложили из-за опасений вето со стороны Венгрии и Словакии. Неопределенности также добавляет позиция США, откуда звучат призывы купить и восстановить «Северные потоки».