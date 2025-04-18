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Новые книги на русском языке: три жанра, три почерка, три мира

Три книги на русском языке вышли этой весной в разных издательствах Эстонии.
Три книги на русском языке вышли этой весной в разных издательствах Эстонии. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Несмотря на изменившееся отношение ко всему русскому, будь то архитектура, названия учреждений культуры да и сам язык, в Эстонии продолжают выходить книги на русском языке. Да еще так совпало, что практически одновременно изданы и стали достоянием читающей публики сразу три книги, причем совершенно разные: детектив, путеводитель и переводы поэзии. 

Представляю авторов: юная журналистка Rus.Postimees Диана Харламова, маститый краевед, автор около десятка книг о городах и весях Йосеф Кац и, пожалуй, самая медийная фигура из пишущих по-русски литераторов Эстонии - Елена Скульская. 

Дежавю как знак качества

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