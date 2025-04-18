Новые книги на русском языке: три жанра, три почерка, три мира

Несмотря на изменившееся отношение ко всему русскому, будь то архитектура, названия учреждений культуры да и сам язык, в Эстонии продолжают выходить книги на русском языке. Да еще так совпало, что практически одновременно изданы и стали достоянием читающей публики сразу три книги, причем совершенно разные: детектив, путеводитель и переводы поэзии.