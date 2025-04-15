В августе откроется новый торгово-коммерческий центр, главными арендаторами станут Hesburger и Pepco

В январе рядом с культурным центром в самом сердце Йыгева начался снос здания, которое пустовало много лет. Уже в этом году на этом месте будет завершено строительство нового коммерческого здания, в котором разместятся, в частности, ресторан сети быстрого питания Hesburger и магазин одежды сети Pepco.