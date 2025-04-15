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В августе откроется новый торгово-коммерческий центр, главными арендаторами станут Hesburger и Pepco

Перевод: Павел Соболев
Эскиз проекта нового коммерческого здания в центре Йыгева.
Эскиз проекта нового коммерческого здания в центре Йыгева. Фото: Erakogu

В январе рядом с культурным центром в самом сердце Йыгева начался снос здания, которое пустовало много лет. Уже в этом году на этом месте будет завершено строительство нового коммерческого здания, в котором разместятся, в частности, ресторан сети быстрого питания Hesburger и магазин одежды сети Pepco.

Коммерческое здание, строящееся на участке по адресу Айа, 4 в центре города, скоро достигнет максимальной высоты. По словам Рубена Горнищеффа, застройщика коммерческого здания, работы идут по плану, и открытие здания запланировано на август этого года.

Одноэтажное коммерческое здание площадью около 700 квадратных метров представит в Йыгева два известных бренда: Pepco и Hesburger.

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