Латвийские преступные группировки усугубляют волну смертей от наркотиков в Эстонии

На радио Kuku в передаче Krimiraadio подняли тревожный вопрос: число смертей от передозировки наркотиками в Эстонии резко растет. Эксперты обсудили, может ли за этим стоять деятельность латвийских преступных группировок, подозреваемых в поставках наркотиков в страну.
Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс заявил, что в половине случаев смертей от наркотиков в организме погибших обнаруживают следы нитазенов или других синтетических опиоидов. По сравнению с несколькими годами ранее, количество таких смертей вновь резко увеличилось.