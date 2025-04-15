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Латвийские преступные группировки усугубляют волну смертей от наркотиков в Эстонии

Число смертей от наркотиков выросло в несколько раз.
Число смертей от наркотиков выросло в несколько раз. Фото: Remo Tõnismäe

На радио Kuku в передаче Krimiraadio подняли тревожный вопрос: число смертей от передозировки наркотиками в Эстонии резко растет. Эксперты обсудили, может ли за этим стоять деятельность латвийских преступных группировок, подозреваемых в поставках наркотиков в страну.

Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс заявил, что в половине случаев смертей от наркотиков в организме погибших обнаруживают следы нитазенов или других синтетических опиоидов. По сравнению с несколькими годами ранее, количество таких смертей вновь резко увеличилось.

«Латыши не контролируют рынок в Эстонии, но поставок из Латвии очень много. Соотношение предложения и спроса очень выгодно для них, это означает, что цена, которую поддерживает эстонская преступная сеть, приносит им значительную прибыль», - отметил Лейс. По его словам, в Эстонии тысячи человек ежедневно нуждаются в дозе, и тяжелые наркотики по-прежнему доступны на улице.

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