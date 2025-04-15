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Банк Эстонии: высшее образование окупается женщинам больше в плане зарплаты

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Sander Ilvest / Postimees

Экономист Банка Эстонии Лаури Матсулевич отметил, что за последние годы в Эстонии разница в зарплатах между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками уменьшилась, а также сократился разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Матсулевич отметил, что в последние годы минимальная зарплата в Эстонии росла довольно быстро, и это сократило разницу в доходах, поскольку более высокие зарплаты не увеличивались такими же темпами. Также уменьшился гендерный разрыв в оплате труда - в прошлом Эстония в этом плане заметно выделялась среди других стран ЕС в негативном смысле. Причиной сокращения разрыва он называет рост зарплат в сферах образования и здравоохранения, где работает больше женщин, чем мужчин.

По его словам, в Эстонии разница в зарплатах между работниками со средним и высшим образованием меньше, чем в других странах ЕС - особенно среди мужчин. «Для женщин высшее образование окупается больше», - сказал он. Наибольшую прибавку к доходу высшее образование дает в здравоохранении, а наименьшую - в сфере размещения и питания.

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