Банк Эстонии: высшее образование окупается женщинам больше в плане зарплаты

Экономист Банка Эстонии Лаури Матсулевич отметил, что за последние годы в Эстонии разница в зарплатах между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками уменьшилась, а также сократился разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.
Матсулевич отметил, что в последние годы минимальная зарплата в Эстонии росла довольно быстро, и это сократило разницу в доходах, поскольку более высокие зарплаты не увеличивались такими же темпами. Также уменьшился гендерный разрыв в оплате труда - в прошлом Эстония в этом плане заметно выделялась среди других стран ЕС в негативном смысле. Причиной сокращения разрыва он называет рост зарплат в сферах образования и здравоохранения, где работает больше женщин, чем мужчин.