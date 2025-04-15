Банк Эстонии: высшее образование окупается женщинам больше в плане зарплаты

Матсулевич отметил, что в последние годы минимальная зарплата в Эстонии росла довольно быстро, и это сократило разницу в доходах, поскольку более высокие зарплаты не увеличивались такими же темпами. Также уменьшился гендерный разрыв в оплате труда - в прошлом Эстония в этом плане заметно выделялась среди других стран ЕС в негативном смысле. Причиной сокращения разрыва он называет рост зарплат в сферах образования и здравоохранения, где работает больше женщин, чем мужчин.